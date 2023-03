Comment expliquer la faillite de la Silicon Valley Bank

Une faillite de la SVB inévitable ? Les banques ont été confrontées à un affolement, déclenchée par les inquiétudes des clients qui craignaient que la banque ne perde trop d'argent en raison de la dépréciation de son portefeuille d'actions. Le principal problème de la Silicon Valley Bank était que chez Wells Fargo, environ 85 % des dépôts étaient assurés et chaque dépôt est couvert par la somme assurée. Aux États-Unis, le Fonds américain de garantie des dépôts (FDIC) couvre les dépôts jusqu'à 250 000 dollars. Si la banque fait faillite, elle verse l'argent aux déposants le lendemain. À la SVB, les déposants dont les dépôts étaient inférieurs à 250 000 dollars représentaient environ 5 % du solde total - un nombre incroyablement faible - tout comme à la Signature Bank. La majorité des déposants étaient des clients riches ou des entreprises.

La direction de la banque n'a pas commis d'erreurs fondamentales en termes de gestion de portefeuille. La banque a investi dans des instruments fiables et a essayé d'éviter les risques. La plupart des actifs (120 milliards de dollars) ont été placés dans des actions liquides, principalement des obligations. Le rendement du portefeuille, composé d'instruments d'une durée allant jusqu'à 10 ans, était de 1 à 2 % par an. Lorsque le secteur du capital-risque a connu un ralentissement cyclique, le risque de taux d'intérêt a commencé à peser sur le capital de la banque. En conséquence, les dépôts de la banque ont commencé à diminuer et la société a commencé à vendre des actions de son portefeuille - des pertes de réévaluation des actifs dues à une augmentation du taux d'intérêt de base américain sont apparues. En raison de la faiblesse des rendements obligataires (1 à 2 % par an), les clients ont exigé de la SVB une décote plus importante afin d'obtenir des rendements plus élevés pour un même taux de coupon.

Vers la durabilité du système bancaire américain

Les faillites des banques américaines sont une conséquence directe de l'augmentation du taux d'intérêt de référence. Imaginer une crise déflationniste classique, une crise de faillites bancaires en chaîne, dans le cadre de l'architecture actuelle du système monétaire mondial en général, est impossible. Sous l'étalon-or, la circulation monétaire fixe, quand on ne pouvait pas simplement prendre de l'argent et l'imprimer, est assez classique. Les fameuses crises bancaires médiévales européennes quant à elles pouvaient durer des décennies, entraîner une chaîne presque incessante de faillites bancaires les unes après les autres. Désormais, si le régulateur commence à voir des signes de problèmes systémiques, il peut évidemment d'abord toujours saturer les mêmes banques avec de l'argent afin d'arrêter cela, car toute déflation, toute chaîne de faillites et de déstabilisation du système financier fera incommensurablement plus de dégâts à l'économie que n'importe quelle inflation.

Les problèmes qui émergent actuellement dans le système financier américain entraveront l'inflation. La Fed donnera aux banques un accès illimité à la liquidité, en particulier des émissions seront faites pour racheter les actifs des banques qui font face à des retraits de déposants. A priori, la Fed continuera à relever les taux, certaines institutions financières continueront à se retirer du marché, et leurs actionnaires comme les prêteurs de second rang perdront de l'argent. Pour autant, il ne fait aucun doute que les banques américaines feront face à de nouvelles hausses de taux - de tels changements dans le système sont testés par le biais de tests de résistance. L'épine dorsale de la résilience des marchés financiers est constituée par l'accès illimité aux liquidités et la croissance des bénéfices des entreprises américaines.