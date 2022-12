Commission européenne : dessine-moi de l'hydrogène (en) vert

Le plus simple, c'est de ne pas se poser la question et de placer une installation de production d'électricité à base de renouvelable à côté de l'unité d'électrolyse et de les isoler complètement, sans aucune connexion au réseau électrique. Mais quel luxe ! L'électricité renouvelable est intermittente et les coûts fixes de l'unité d'électrolyse sont si élevés qu'on met déjà, avant de commencer, en péril la rentabilité de cet hydrogène vert(ueux.) La Commission le concède et accepte une connexion au réseau électrique qui entoure l'usine d'hydrogène à condition qu'un compteur intelligent atteste qu'en aucune manière, l'hydrogène produit ne l'a été à partir du réseau... sauf, sauf si on se trouve dans une zone où 90 % de l'électricité est produite à partir de sources d'énergie renouvelable. Seules quelques régions de Scandinavie pourraient y prétendre à moins de créer une zone à part avec les éoliennes offshore qui viendront bientôt fleurir les côtes françaises et avec l'usine d'hydrogène.

La production d'hydrogène pourra aussi être estampillée verte si elle est produite strictement pendant les périodes où un surplus d'électricité de même nature est observé. C'est le prix horaire du MWh pour le lendemain observé sur les marchés « day ahead » qui ne dépasse pas 20 euros le MWh qui le prouvera (à défaut de pouvoir distinguer un électron renouvelable d'un électron fossile). C'est vrai qu'à ce prix-là imbattable, uniquement de l'énergie renouvelable à coût marginal très faible peut avoir été à la manœuvre.

Si la production d'hydrogène vert devait se limiter à ces cas de figure, on n'en fabriquerait pas beaucoup.

Power Purchase Agreements

C'est là qu'interviennent les « Power Purchase Agreements » pour la Commission, c'est-à-dire des contrats d'achat à long terme d'électricité avec des producteurs renouvelables qui devront mettre en place des capacités de production quasi à cet effet. Car il ne s'agit pas de cannibaliser vers l'hydrogène vert les éoliennes et le photovoltaïque qui desservent une population. Ne seront éligibles que les capacités de production renouvelable d'âge inférieur à 36 mois avant le démarrage de l'unité d'électrolyse. Ces 3 ans sont une période tampon pour tenir compte qu'on ne construit pas à la même vitesse des capacités d'électricité renouvelable et des unités d'électrolyse de l'eau. Et ce n'est pas qu'une question de complexité technique : les lenteurs administratives ont leur place dans ce délai.

Ces capacités de production renouvelable utilisées dans les « Power Purchase Agreements » ne peuvent pas avoir reçu du soutien à cet effet. C'est une garantie qu'elles auront été décidées et mises en place pour le but visé, l'hydrogène, qui bénéficie déjà d'un tel soutien. Bref, il s'agit bien de capacité additionnelle.

Toujours dans le cadre de ces « Power Purchase Agreements », la Commission demande que tout soit situé dans une même zone, dite zone de dépôt d'offre : elles sont dimensionnées pour ne pas subir de congestion de sorte qu'on est sûr que l'électricité renouvelable produite arrive bien dans l'installation qui fabrique de l'hydrogène, quitte à ce que ce soit un électron fossile pour un électron renouvelable qui sera alors consommé ailleurs dans la même zone. Ces zones correspondent souvent aux frontières d'un pays évidemment. On peut tolérer des zones interconnectées si le prix de l'électricité produite dans sa zone offre un prix supérieur à la zone où l'hydrogène est généré. Ce sont les conditions pour réduire la congestion. Les Etats, dit la Commission, peuvent même imposer des règles supplémentaires pour s'assurer encore plus qu'il s'agit d'électricité verte.

Corrélation temporelle

Dans un monde idéal, on mesurerait heure par heure que l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène est bien d'origine renouvelable. Car le renouvelable est intermittent. Mais la Commission ne pense pas la technologie fiable pour le garantir avant 2028. En attendant, la correspondance pourra être trimestrielle. Oui, jusqu'en avril 2028, de l'hydrogène vert produit avec des énergies fossiles deviendra verte par vase communicant temporel parce qu'en juin, la production photovoltaïque aura compensé cette électricité fossile nocturne du mois d'avril sans vent. On peut comprendre cette acrobatie : on accroit la durée de fonctionnement des électrolyseurs et on améliore ainsi leur rentabilité (les coûts fixes sont élevés) mais n'eût-ce pas été plus simple d'accepter un taux maximum de production renouvelable et de lui lier la subsidiation des électrolyseurs. Nul n'est parfait et un tiens (beaucoup renouvelable) vaut mieux que deux tu l'auras (tout renouvelable)

Les producteurs devront en tout cas apporter de quoi prouver qu'ils ont utilisé de l'électricité renouvelable.

La Commission précise que ces dispositions restent valables si l'hydrogène est produit hors du territoire de l'Union (et donc importé) à condition que les principes ci-dessus pour qualifier de vert de l'hydrogène produit trouvent leur équivalent à l'étranger. Ce ne sera pas simple.

