Covid, Mercier, EDF, complots... l'année 2020 d'Emmanuel Macron

LE "CHÂTEAU" BRÛLE-T-IL ?

Macron, Mercier et les "apprentis sorciers" de la présidentielle

Dans la série "Le Baron Noir", je demande... Mercier. Reste à savoir qui jouera le rôle de ce candidat outsider venu de nulle part, "in real life" en 2022. Macron se prépare à tous les cas de figure, et met en marche son dispositif en promouvant Sébastien Lecornu en probable directeur de campagne et Clément Beaune en porte-parole...

Scission d'EDF : Bruxelles a bon dos, c'est Macron qui tient la hache !

Le projet Hercule de scission des activités de l'électricien national entre dans ses derniers arbitrages. Voulu par Bruxelles ? Non, c'est bien Emmanuel Macron qui tient la hache, même si la main de Jupiter tremble. Tandis que l'actuel PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, tente de préserver un groupe intégré, un ex, Henri Proglio, dans son livre, Les Joyaux de la Couronne, dénonce un démantèlement voulu par Bercy pour piller le trésor de guerre du groupe prévu pour démanteler les centrales nucléaires...

Derrière le "Great Reset" complotiste, la question démocratique

La thèse d'une conspiration des élites contre les peuples n'est pas vraiment nouvelle. Avec son projet de "Great Reset", le fondateur du World Economic Forum alimente les fantasmes complotistes. Alors même qu'à bien lire Klaus Schwab, il s'inspire des théoriciens de la décroissance ! Et annonce la fin du néolibéralisme... Non sans arrière-pensées et sans soulever d'autres débats politiques...

Le rouleau compresseur Gérald Darmanin

Par son discours, et ses actes, sécuritaires, incarnés par la polémique sur l'interdiction de la diffusion de vidéos de policiers, contraire à la liberté de la presse, le jeune ministre de l'Intérieur place ses pions. Pour se rendre incontournable auprès du président en verrouillant les votes de la droite en 2022 voire remplacer un Jean Castex démonétisé par la séquence reconfinement ?...

Pour Macron, c'est ni mormons ni Amish !

A l'Elysée, le président ne jure plus que par les sujets régaliens et engage le fer avec les Verts, ridiculisés en "Amish"... Pour LREM, la rentrée semble bien difficile. Les députés marcheurs soutiennent de plus en plus à reculons un Premier ministre qui ne goûte guère le dialogue malgré ses intentions initiales : « Jean Castex, c'est surtout "moi, je..." », ironise un pilier de la majorité. « Castex, il sort de nulle part. Certes, c'est un haut fonctionnaire, mais c'est un tout petit élu, il ne dispose pas des réseaux politiques d'Edouard Philippe. Il ne sait pas ce que c'est un député, et il dit "c'est moi votre chef" », soupire un autre...

La solitude de Macron face au « jeu dangereux » de la Turquie et de l'OTAN

La tension monte en Méditerranée autour de l'avenir de la Libye. La France hausse le ton face aux ambitions d'Erdogan mais la guerre des mots atteint ses limites : des navires turcs ont visé une frégate française début juin pour défendre un cargo soupçonné de vouloir livrer des armes au gouvernement de Tripoli. Un quasi acte de guerre entre deux membres de l'OTAN...

Emmanuel Macron, le coup de bluff permanent ?

Démentie aussitôt que testée dans l'opinion, la rumeur d'une démission suivie d'une présidentielle anticipée révèle une macronie qui semble jouer son avenir au poker avec un 4 de trèfle... Emmanuel Macron, bousculé par la popularité de son Premier ministre, fait feu de tout bois pour remonter la pente en préparant sa "nouvelle étape".

Rien ne va plus en macronie. Comme s'ils jouaient à la roulette au casino, les macroniens sont comme suspendus aux prochaines déclarations du président de la République. Tous ont été pris de court, eux comme leurs adversaires, par l'annonce d'une nouvelle allocution présidentielle ce dimanche soir. Le temps du petit Paris politique s'est comme contracté. Les coups de téléphone ont fusé de toute part...

MACRON FACE AU COVID

Le "maître des horloges" rattrapé par la Covid

Le couvre-feu décrété par le pouvoir pour tenter d'éradiquer la "deuxième vague" épidémique est un coup de massue pour l'économie au moment de son réveil. Le procès de l'impuissance publique, de l'échec de la politique de tests monte dans l'opinion à mesure que se restreignent nos libertés. Un parfum de remake. Une nouvelle fois, le président Macron a pris les choses en main sur l'épidémie de Covid. Le chef de l'Etat se retrouve de nouveau aux avants-postes...

Stocks de masques : ce rapport que l'Etat aurait dû prendre en compte à temps

La défiance à l'égard du pouvoir dans sa gestion de la crise sanitaire est croissante. Non sans raison. Les préconisations contre le risque de pandémie issues d'un rapport commandé par Santé Publique France et publié en mai 2019 ont été ignorées.

En ce temps d'épidémie mondiale, les conférences de presse, et autres prises de paroles, se suivent et... se ressemblent. Certes, Emmanuel Macron a fixé une date de dé-confinement. Mais c'est désormais au gouvernement de trouver les ressources pour engager au mieux ce processus périlleux...

La Covid-19, un véritable "stress test" pour les gouvernements

Après des semaines de silence sur le sujet du nouveau coronavirus, le plus haut personnage de l'État se décide à mettre en scène son action après avoir laissé le gouvernement en première ligne. Alors que les soignants pointent le manque d'anticipation de la part de la majorité, cette épidémie interroge. Comment trouver le bon tempo face à la pression médiatique, aux enjeux économiques et à l'état de l'opinion ?...

