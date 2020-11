Derrière le « Great Reset » complotiste, la question démocratique

« Great Reset ». L'expression a parcouru les réseaux sociaux comme une trainée de poudre. Si l'on en croit le documentaire complotiste Hold Up, ce projet serait bien la preuve d'une conspiration en cours organisée par les élites mondiales contre les peuples du monde entier à la faveur du Covid-19. La preuve ? On doit ce projet de « grande réinitialisation » (en français) à Klaus Schwab, fondateur du World Economic Forum, qui se tient chaque année à Davos depuis maintenant cinquante ans...

Cet ingénieur et économiste allemand en a ainsi fait le titre de son dernier ouvrage, Covid-19. The Great Reset (co-écrit avec le consultant français Thierry Malleret). Lors du récent « Forum des 100 », organisée récemment par le quotidien suisse Le Temps, Schwab était d'ailleurs invité à se pencher sur cette difficile question : « Post-covid: la technologie peut-elle nous sauver ? ». Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que la mayonnaise prenne chez les tenants du grand complot mondial. Finalement, le « great reset » ne serait que le énième symbole d'une « gouvernance mondiale », tant rêvée par les uns, tant haïe et fantasmée par les autres, qui n'a pourtant guère montré son efficacité (et son...