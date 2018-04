Débat sur l'énergie : l'avenir est au nucléaire

La France a été après le premier choc pétrolier la championne du monde du développement et de l'exploitation de l'énergie nucléaire. Son modèle énergétique a été salué comme une référence par nombre de pays du fait de la standardisation de ses équipements, de la performance économique de son outil de production et de ses qualités environnementales grâce à la réduction importante de la consommation nationale de pétrole et de charbon.

Malgré quelques épisodes tels l'abandon du projet de Plogoff par François Mitterand en 1981, les gouvernements successifs ont soutenu le développement de cette filière industrielle qui apporte au pays une électricité compétitive tout en diminuant considérablement notre dépendance énergétique et le déséquilibre de la balance du commerce extérieur.

L'abandon sans justification de SuperPhénix

Seuls les idéologues les plus entêtés saluent encore la décision politicienne prise à la fin des années 1990 d'abandonner SuperPhénix, sans justification technique, économique ou environnementale. Les effets négatifs de cette décision se ressentent encore aujourd'hui, laissant la France en queue de peloton des pays avancés dans le développement des réacteurs de IVe génération, loin derrière la Chine, l'Inde ou la Russie. C'est ainsi que le réacteur russe à neutrons rapide BN 800, entré dans sa phase commerciale, a reçu le prix de la meilleure centrale au monde par la presse américaine en 2016.

Quoiqu'il en soit, et malgré une action de plus en plus visible des « écologistes », la France a conservé au fil des années une position de référence au plan de la qualité du service de l'électricité. Pour preuve, ce résultat du baromètre de la compétitivité énergétique des États établi par KPMG et l'Institut Choiseul publié en 2012, qui place la France numéro Un dans un classement de 146 pays pour «la qualité de son électricité, sa disponibilité et son accès». Cette médaille d'or mondiale est «la conséquence d'un parc nucléaire important», selon les auteurs de l'étude.

Mieux maîtriser les émissions de gaz à effet de serre

En dépit de ce résultat très satisfaisant, la majorité parlementaire du dernier quinquennat a jugé utile de prendre le contre-pied de cette politique, aboutissant après un débat public biaisé au vote en 2015 de la Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte (LTECV). Certes, il était nécessaire de réfléchir à la politique énergétique de la France et d'en redéfinir certaines orientations, notamment pour mieux maîtriser les émissions de gaz à effet de serre. Il eût été logique dans cet esprit de prendre des mesures fortes pour limiter l'usage des combustibles fossiles, responsables pour l'essentiel des émissions de CO2, méthane et autres gaz à effet de serre.

Les mesures phares de la loi furent en réalité centrées sur la production d'électricité, pourtant déjà décarbonée à 95%. Cherchez l'erreur ! Et sans craindre de dilapider l'argent public, il fut décidé de promouvoir à grand frais le développement des énergies éolienne et photovoltaïque, en espérant qu'elle puisse se substituer à l'énergie nucléaire. C'était oublier (?) qu'on ne remplace pas une source pilotable, garantissant la disponibilité du courant au moment où on n'en a besoin, par une source disponible aléatoirement. Cette erreur de jugement coûte aujourd'hui 5,5 milliards d'euros par an aux usagers, pour une contribution très modeste à la production (environ 5% en 2017) et sans aucun effet sur la maîtrise des émissions de GES. L'objectif de réduction à 50% de la production d'électricité par le parc nucléaire pour 2025 (pourquoi 50% et non 60% ou 40% ?) a depuis été reconnu inaccessible par le gouvernement, soulignant ainsi le caractère utopique de certaines dispositions de la LTECV.

L'urgence à réorienter notre politique énergétique

La Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) doit être révisée fin 2018, et un débat public est engagé depuis le 19 mars, avec la volonté affichée de mettre sur la table tous les enjeux de la politique énergétique. Il est toujours difficile de se remettre en question. La réponse à l'interrogation : « Où en est-on réellement des objectifs prévus dans la LTECV et dans la PPE quant à l'émission de gaz à effet de serre, à la consommation et la production d'énergie ? » n'est clairement pas satisfaisante.

En effet, les résultats du premier Suivi de la Stratégie Nationale Bas-Carbone publiés début 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire sont mauvais. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent : celles des secteurs « transports » et « bâtiments » dérivent de manière grave, celles du secteur « énergie » augmentent depuis deux ans ! C'est dire la nécessité et l'urgence à réorienter notre politique énergétique.

Le Président de la République a rappelé à plusieurs reprises la priorité qu'il attache à la baisse des émissions de CO2, et revendiqué de façon constante un rôle de premier plan pour la France dans la lutte contre le réchauffement climatique. Puisse l'expérience vécue porter ses fruits et ramener un peu de raison et de cohérence dans les décisions à venir ! La prochaine PPE doit en premier lieu donner des objectifs ambitieux et réalistes pour la réduction de la consommation des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz). C'est là que se trouve le problème central, et non sur la part du nucléaire dans la production d'électricité.

La consommation d'électricité dans le monde pourrait doubler d'ici 2050

Le nucléaire est une énergie d'avenir. La consommation d'électricité dans le monde va croître de façon très importante dans les prochaines décennies. Selon l'AIE (Agence internationale de l'énergie), elle pourrait doubler d'ici 2050, et l'énergie nucléaire sera inévitablement une partie de la réponse, à côté des énergies renouvelables. C'est un marché considérable qui se dessine et pour que la France y trouve sa part, synonyme de création d'emplois et de richesses, elle doit maintenir ses compétences techniques et industrielles en développant sur son sol de nouvelles unités, références à l'export, et accroître son effort de R&D sur les réacteurs du futur.

Gageons que la raison l'emportant sur les idéologies aveugles, l'exemplarité de la France en matière énergétique et de faibles émissions de GES sera préservée par la prochaine PPE. Celle-ci doit acter de manière claire une politique qui s'inscrit dans le prolongement de celle mise en œuvre depuis près de 50 ans pour le plus grand bien des Français. L'épisode de ces dernières années apparaîtra alors comme un hoquet de l'histoire !

(*) Le collectif "science technologies actions" regroupe une centaine de scientifiques issus de tous les domaines. La liste des membres et plus d'information sur leur site.