Digitalisation : le nucléaire français ne veut pas être en reste

Philippe Knoche, président de la Société française de l'énergie nucléaire (SFEN), en est convaincu.

« Le nucléaire a un rôle important à jouer dans un monde où la demande en électricité va être multipliée par deux d'ici à 2050 et où les émissions de CO2 doivent être divisées par deux dans le même temps », a-t-il déclaré lors d'un point presse jeudi 15 mars en marge de la convention annuelle du nucléaire.

Mais, comme Philippe Varin (président du Conseil d'administration d'ex-Areva et vice-président du Conseil national de l'industrie), il reconnaît volontiers que la filière est challengée sur sa sûreté et sa compétitivité.

« La rapidité des progrès accomplis par les énergies renouvelables, qui ont vu leur coût divisé par dix en dix ans, est sidérante, observe Bernard Salha, directeur de la R&D d'EDF. Et les batteries sont sur la même voie. »

La filière entend donc démontrer, comme le répète Jean-Bernard Lévy, le patron de l'opérateur national, depuis plusieurs mois, qu'elle en est le meilleur complément.

En outre, cette course à la compétitivité mobilise les acteurs du monde entier. Les Américains, réunis au sein du programme « Delivering the nuclear promise », visent une baisse de leurs coûts de -30%.

Un exemple à suivre : la filière aéronautique

Pour ce faire, après trois ans d'une restructuration presque achevée, la filière française mise sur l'innovation pour préparer en parallèle « le futur du nucléaire et le nucléaire du futur. » Autrement dit, l'évolution du parc installé, sa maintenance et son démantèlement. Mais aussi l'industrialisation de l'EPR (dont quatre unités sont actuellement en construction en Finlande, Chine, France et Royaume-Uni) ainsi que de plus petites unités baptisées SMR (small modular reactor) d'une puissance comprise entre 150 et 200 MW, alors que l'EPR affiche 1.650 MW. Ces derniers font l'objet de nombreuses études de marché, mais, comme l'a souligné François Gauché, directeur de l'énergie nucléaire au CEA, l'équation économique n'est pas simple et différents modèles économiques sont actuellement à l'étude.

En comparaison d'autres filières, y compris certaines qui, comme l'aéronautique, fonctionnent dans le temps long, l'industrie nucléaire n'est pas en avance en matière de digitalisation. En revanche, dans ce contexte, la France est bien positionnée.

Automatisation, simulation, modélisation, datamining, intelligence artificielle, réalité augmentée...les récents progrès technologiques offrent de multiples applications. Le « jumeau numérique », qui permet de travailler sur un réacteur virtuel, est l'une des pistes les plus prometteuses. Mais aussi drones ou capteurs pour opérer la surveillance des installations ; robots gonflables (conçus avec un fabricant de textile) pour inspecter des lieux difficiles d'accès ; fabrication additive (avec Addup, la JV créée par Michelin et le groupe FIVES) pour parechocs d'emballages de combustibles, etc.

Toutes ces innovations poursuivent les mêmes objectifs : raccourcir les délais, abaisser les coûts, accroître encore la sécurité et améliorer la durabilité, par exemple en travaillant sur le cycle fermé du combustible.

"Not invented here " contre "proudly found elsewhere"

Le nucléaire présente des défis particulièrement importants, en raison notamment de la taille des objets et des petites séries. Le partage de données sensibles ou encore la nécessité de faire valider les innovations par l'autorité de sûreté sont d'autres défis propres à la filière.

Mais ce sont surtout les modes de travail et l'état d'esprit qui doivent évoluer. Plus d'ouverture, de collaboration, de transversalité sont nécessaires. Non seulement entre les acteurs de la filière (EDF, Framatome et le CEA sont regroupés depuis 2014 au sein d'un institut tripartite) mais aussi avec d'autres secteurs (afin de nucléariser certaines techniques déjà appliquées par d'autres). Il importe aussi de plus s'ouvrir aux PME et même aux startups telles que Diota qui, spécialisée dans la réalité augmentée, fait l'unanimité parmi les acteurs de la filière. Là encore, le GIFAS (groupement des industries françaises aéronautiques) fait figure d'exemple à suivre.

« Aux Etats-Unis, des startups construisent des briques technologiques pour demain, rappelle Philippe Varin. On ferait bien de s'en inspirer. Les barrières ne sont pas techniques, elles sont dans nos têtes », a-t-il enfin martelé en conclusion de son allocution, évoquant tout à la fois des aspects managériaux et sociaux.

Il faut remplacer la méfiance historique face au « not invented here », par le « proudly found elsewhere. »

Ces évolutions sont d'autant plus nécessaires qu'elles sont susceptibles de créer un climat plus attractif pour de jeunes ingénieurs, un autre défi auquel fait face la filière depuis plusieurs années.

Preuve que la digitalisation du nucléaire n'en est qu'à ses débuts, ce sera l'un des focus de la prochaine World nuclear exhibition (WNE), la conférence internationale qui se tiendra en juin prochain à Paris.