Entre le gouvernement et l'opinion, il y a d'abord un conflit de priorités

Rarement les citoyens n'auront été percutés dans un temps si bref par autant d'enjeux existentiels : prise de conscience du délabrement et de la sous-capacité de notre système de santé, hyper-vulnérabilité de nos approvisionnements stratégiques, défaut de reconnaissance sociale des travailleurs « invisibles », enchaînement de catastrophes climatiques, repolarisation hostile du monde.

Or c'est ce moment de l'Histoire qu'Emmanuel Macron choisit pour rejouer la partition du « no alternative » thatchérien. Face à un front du refus qui rallie deux tiers de l'opinion, mille interprétations se bousculent : lassitude, crispation sur les acquis sociaux, rejet des élites, etc. Des interprétations qui réduisent complaisamment l'opinion française à sa dimension «réfractaire », arc-boutée sur les acquis sociaux. Mais renversons la perspective : que souhaitent au juste les Français ? Ne sont-ils que dans la résistance au changement ou aspirent-ils à autre chose ? Le sondage OpinionWay réalisé pour les Printemps de l'économie, a précisément pour but d'analyser les domaines d'engagement auxquels les Français accordent le plus d'importance, ainsi que les acteurs et les moyens qu'ils souhaitent pour les incarner. Sa lecture nous livre un éclairage nouveau sur les racines de leur mécontentement.

Première leçon, les Français sont en phase avec leur histoire rapprochée. Deux grands domaines d'engagement se détachent nettement : la lutte en faveur de l'environnement, engagement qui figure le plus fréquemment en première place (pour 19% des Français) et la préservation du système de santé (13%). Ces deux enjeux dominent plus clairement encore lorsque l'on scrute le nombre de fois que les sondés les mentionnent dans leur trio de tête : 40% jugent ainsi important la préservation du système de santé, 39%, la lutte en faveur de l'environnement. Viennent ensuite la préservation de la paix, puis la réduction de nos dépendances aux produits essentiels fabriqués à l'étranger. Les questions de vie et de survie sont ainsi aux premiers rangs des préoccupations, alors que les problématiques du vieillissement et de la dépendance sont reléguées au 10e rang. Entre le gouvernement et l'opinion, il y a d'abord un conflit de priorités.

Deuxième leçon, plutôt que clivés, les Français sont conscients qu'il faut s'engager sur tous les fronts. Certes, si l'on se focalise sur leur premier choix, il y aurait a priori trois France : 33% des sondés placent au premier rang un enjeu à dimension sociale (sauvegarde du système de santé, amélioration de la répartition des richesses, préservation des acquis sociaux, problématiques du vieillissement et de la dépendance) ; 24% privilégient un enjeu environnemental (en y intégrant la gestion de la raréfaction des ressources) ; enfin, 21 % des Français classent en premier un domaine ayant trait à la souveraineté industrielle (réduction de nos dépendances à des produits essentiels, à l'énergie, et réindustrialisation). Mais aucun enjeu n'écrase l'autre. Dépassant leurs préférences personnelles, une nette majorité de Français, accorde(nt) un caractère prioritaire à chacun des axes d'engagement proposés, à l'exception de la coopération mondiale, enjeu plus lointain sur lequel ils ont peu de prise.

Troisième leçon, le sondage révèle d'importantes fractures générationnelles : sur l'environnement (engagement qui rallie 50% des juniors contre 32% des seniors) ou sur la préservation du système de santé (45% des seniors, contre 32% des juniors). Les écarts sont également éloquents concernant l'amélioration de la répartition des richesses qui mobilise 35% des juniors contre 16% des seniors, pour qui les jeux sont déjà fait. S'agissant de la défense des acquis sociaux, ce sont cette fois les personnes d'âge actif qui sont logiquement en prou, tandis que les juniors et les seniors s'en désintéressent davantage, soit qu'ils n'y aient pas encore goûté, soit qu'ils y aient déjà trop. Bref, la France n'est pas mure pour la convergence des luttes.

Quatrième leçon, les Français ne sont ni réfractaires ni découragés. Loin des présupposés actuels, la préservation des acquis sociaux n'est pas l'engagement qui leur paraît le plus important (22%, dont 7% le citent en premier). Les Français, de surcroît, loin d'adopter une posture défaitiste, ne sont que très minoritaires (moins d'un cinquième) à considérer qu'il est déjà trop tard pour s'engager sur l'un ou l'autre des axes proposés. C'est sur la question environnementale, où toutes les lignes rouges sont déjà franchies, que le découragement est le plus marqué.

Cinquième leçon, c'est d'abord aux institutions publiques (à tous les niveaux, international, européen, national et local) que revient de prendre en charge en priorité les grands enjeux contemporains. Les Français ne s'en remettent pas pour autant intégralement à la puissance publique. Ils sont majoritaires (56%) à être prêts ou déjà engagés personnellement, accordant notamment leur crédit aux mouvements associatifs ou à la consommation responsable. Et en dépit de leur défiance à l'égard des partis, c'est encore par le vote qu'ils entendent exprimer leurs préférences. Le caractère explosif de la situation hexagonale réside dans ce hiatus. C'est bien parce que l'État est aujourd'hui attendu sur toute une série d'enjeux vitaux que la déception est à la hauteur des attentes. Le désir d'engagement des Français bute finalement sur le primat de la gestion, et l'entêtement d'un Président réfractaire.