Éric Lombard, Caisse des dépôts : "Ce qui manque dans l'économie mondiale et l'économie française, ce ne sont pas les financements, ce sont des projets"

Ce qu'il faut retenir:

- " La Caisse des dépôts a investi 26 milliards d'euros dans son plan de relance. Cela a été mis en place en Septembre 2020 et à ce jour nous avons déjà dépensé 9 milliards d'euros. Sous trois ans, nous aurons engagé la totalité de ces fonds."

- "Ce qui manque dans l'économie mondiale et l'économie française, ce ne sont pas les financements, ce sont des entrepreneurs et des projets. Lorsqu'un projet tient la route, il trouve son financement."

- "Il ne faudrait pas faire remonter le taux du Livret A trop vite. Le Livret A c'est la base du financement du logement social et des collectivités locales. Or aujourd'hui on ne construit plus assez de logements sociaux. Ce n'est donc pas le moment de renchérir le coût de financement du logement social."

- " Ce que l'on constate après cette crise sanitaire dont nous sommes en train de sortir, ce sont de vastes transferts de populations. Beaucoup de jeunes ne veulent plus vivre dans les grands métropoles."

- "Depuis deux ans, et pour la première fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale, on observe une croissance des zones rurales en termes démographiques."