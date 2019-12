Face à la crise des urgences, réinventons la santé de proximité

Si les mesures annoncées par le Gouvernement semblent indispensables dans l'immédiat (hausse du budget de 1,5 Mds€, reprise du tiers de la dette par l'État, revalorisations salariales...), il convient d'œuvrer aussi à long terme, avec une redéfinition stratégique de la médecine de ville.

Tout d'abord, un constat lucide s'impose : l'hôpital public atteint la saturation car il supporte l'essentiel du parcours de soins alors que ses contraintes budgétaires se multiplient. En effet, l'accès à la médecine de ville s'est dégradé : en 8 ans, le délai d'obtention d'un rendez-vous avec un spécialiste est passé de 44 à 67 jours et certains médecins traitants accompagnent jusqu'à 900 patients. Quant aux déserts médicaux, les aires urbaines sont désormais aussi touchées que les milieux ruraux (-25% de généralistes à Paris depuis 2010). Rétifs face au manque d'attractivité de certains territoires isolés ou la cherté des loyers des métropoles, les jeunes médecins souhaitent exercer leur activité avec moins de contraintes administratives et davantage de souplesse. Leurs aspirations étant souvent insatisfaites, les départs en retraite des généralistes sont de moins en moins remplacés (25% des médecins ont plus de 60 ans).

Notre système de santé doit donc choisir entre deux orientations

L'hôpital se retrouve donc en première ligne et accueille un nombre croissant de patients pouvant être pris en charge par les cabinets médicaux (43% des arrivées aux urgences selon le ministère de la santé). Le Gouvernement est ainsi obligé de débloquer des crédits exceptionnels, entraînant du même coup une dérive budgétaire de l'Ondam hospitalier (+2,4% pour 2020 au lieu de 2,1%, comme annoncé en octobre dernier).

Notre système de santé doit donc choisir entre deux orientations : soit la poursuite des dépenses au service d'un modèle hospitalo-centré, dont le service médical sera inégal et rapidement dépassé ; soit le pari d'une médecine de proximité performante, ancrée dans le territoire et reliée aux hôpitaux comme aux cliniques.

D ésengorger les urgences et assurer le suivi post-opératoire

Ce modèle implique la réalisation d'un plateau homogène, autour d'une infrastructure numérique de pointe, intégrant des généralistes, des groupes de spécialistes de dimension nationale (ophtalmologie, radiologie, laboratoires médicaux, dentistes...) et des paramédicaux, dont la rémunération est actuellement trop faible.

C'est en constituant des avant-postes hospitaliers que nous pourrons désengorger les urgences et assurer le suivi post-opératoire. Le remboursement des téléconsultations, le déploiement du dossier médical partagé (DMP) et les outils numériques sont l'occasion de repositionner le généraliste ainsi que le patient au cœur de la chaîne de soins, en rompant avec les travers du modèle français comme le transport sanitaire (coût : 4 Mds€/an) et la mauvaise observance des traitements (6 Français sur 10 ne suivent pas les prescriptions de leur médecin).

Les maisons de santé doivent accélérer leur transition digitale

Notre société vieillit, ce qui appelle à mieux anticiper le traitement des maladies chroniques. En 2020, ces dernières concerneront 550 000 personnes supplémentaires par rapport à 2015, avec une augmentation importante des maladies cardio-vasculaires (+13%) et respiratoires (+10%), tandis que plus de 4 millions de personnes seront touchées par le diabète. Dès lors, les maisons de santé doivent accélérer leur transition digitale afin de faciliter le maintien à domicile et la prise en charge précoce des pathologies, grâce à des outils de détection connectés associant le patient, l'hôpital et la maison de santé.

Agnès Buzyn définit à juste titre l'hôpital comme un « trésor national. » C'est en rapprochant tous les acteurs de la santé que nous préserverons cet emblème, en redonnant à la médecine de proximité ainsi qu'au secteur hospitalier l'excellence et la complémentarité qu'ils méritent.

*Sagéo : entreprise de maisons de santé connectées