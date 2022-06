Internet : un très haut débit sous haute tension

On y est presque ! Encore un effort et dans moins de trois ans, la France aura atteint ses objectifs de couverture en très haut débit, et l'État tenu sa promesse. Et que n'a-t-on pas promis au nom de la transformation numérique de notre pays, de ses territoires, de son économie, de son éducation ou de sa santé ? Grâce au très haut débit partout et pour tous, nous allions pouvoir entrer dans le monde fantasmé de la société numérique.

Sans vouloir gâcher la fête, les interrogations n'ont pas attendu la fin des déploiements pour émerger et chacun a aujourd'hui compris que le monde numérique d'après pourrait être bien pire que le monde « pas numérique » d'avant. C'est pourquoi, et assez tôt, le politique a repris l'affaire en main pour tenter de réguler, sécuriser et assurer la souveraineté de la nation sur des infrastructures qui se sont imposées comme essentielles au fonctionnement de l'ensemble de ses activités, et dont dépendent désormais sa prospérité économique, son indépendance et, nous le savons maintenant, sa cohésion sociale. Cela fait beaucoup et dépasse de loin les critères de performance jusqu'à présent imposés aux réseaux et à leurs opérateurs dont l'unité de mesure de référence était le kbits/s.

Des défis immenses

Ainsi, les défis qui se font jour sont immenses si l'on ne veut pas avoir enfanté la pieuvre de la mythologie dont les tentacules nous étoufferont. Défi des usages, car, pendant que nous nous appliquions à construire ces infrastructures, d'autres, ni français, ni même européens, ont développé avec le succès que l'on connait des services qui fédèrent aujourd'hui des milliards d'utilisateurs. Défi de l'accès pour tous et de la lutte contre l'exclusion numérique sous toutes ses formes. Car être privé d'accès à l'internet, c'est pour le citoyen l'exclusion de la vie de la Cité et pour la nation, un pas de plus vers l'effondrement de la cohésion sociale.

Défi de la sécurisation et de la résilience de nos réseaux face aux évènements les plus divers et les plus inattendus, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou géopolitiques. Et ce ne sont pas les alertes qui ont manqué ces derniers mois ! Défi enfin de la souveraineté car ce qui est devenu le système nerveux de notre société, non seulement ne peut souffrir le moindre défaut ni accepter la moindre faille, mais encore, doit rester à la main de la France et des Français.

De nouveaux moyens financiers

Hypnotisés par la puissance transformatrice du numérique et sa promesse d'un monde meilleur, nous avons collectivement et naïvement cédé au chant des sirènes du capitalisme numérique et de la « startupisation » de notre économie en oubliant les conséquences anthropologiques et civilisationnelles de cette transformation.

Au-delà d'une prise de conscience dont les signes sont aujourd'hui patents, relever ces nouveaux défis requiert une volonté politique sans faille, un plan ambitieux et des moyens financiers au moins aussi importants que ceux qui auront été nécessaires au déploiement des infrastructures pour le très haut débit. A l'heure où notre société est fracturée et les sujets de consensus rares, voilà un vrai projet, rassembleur, stimulant et déterminant pour l'avenir de notre nation.