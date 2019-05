Emmanuel Macron a accordé un long entretien à neuf journalistes de la presse régionale. Parmi ses propositions, on trouve la mise en place d'une "convention refondatrice" et d'un nouveau pacte entre États européens. Il a également affirmé vouloir reconstituer l'espace Schengen dans sa globalité. Il se dit prêt à modifier les traités existants et parle de l'organisation éventuelle d'un espace plus réduit. Le président de la République française met un point d'honneur à la protection des frontières communes européennes face à l'immigration. Ces propositions vont dans le sens d'un retour aux frontières fermées. L'Union européenne se transformera-t-elle en "Europe forteresse" ? L'avenir de l'Europe passe-t-il par le retour des frontières ? On en débat dans "28 Minutes".