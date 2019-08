L’Italie peut-elle plonger l’Europe dans la crise ?

L'Italie subit actuellement une crise à la fois économique et politique. Économiquement, le pays est surendetté et sa croissance stagne. Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini réclame des élections anticipées, bouleversant l'échiquier politique. L'Europe, déjà malmenée par le conflit économique entre les États-Unis et la Chine, s'inquiète d'une aggravation de la situation. Les difficultés financières de l'Italie peuvent-elles s'étendre à toute l'Europe ?