La tech au secours de l'immobilier de demain

La technologie peut permettre de résoudre ces problèmes et de transformer les modèles traditionnels. Elle peut garantir la fiabilité des équipements, des gains économiques, et des données permettant d'optimiser les bâtiments, notamment par des actions ESG très concrètes.

La data garant du sur-mesure

La valeur des espaces ne réside plus seulement dans leur emplacement ou leur conception, mais dans la promesse d'une expérience sur mesure pour l'utilisateur final. La data, analysée et partagée en temps réel aux acteurs humains de l'immeuble (propriétaires, gestionnaires, opérateurs) est capable de créer une réelle différence dans la manière de faire vivre son actif.

La digitalisation des espaces doit aussi permettre d'impacter les aspects environnementaux. Selon un rapport de la Commission européenne de 2020 sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments, ils sont responsables pour 40 % de la consommation totale d'énergie de l'UE et pour 36 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l'UE. Il est prouvé que les solutions intelligentes peuvent faciliter une réduction pouvant aller jusqu'à 40% de l'énergie gaspillée. Ainsi les données peuvent révéler que l'éclairage ou le chauffage sont sur-utilisés dans une partie du bâtiment où il y a très peu de passage des occupants ou qu'un ascenseur est susceptible de tomber en panne, signifiant qu'une intervention serait bénéfique pour éviter d'avoir à acheter de nouvelles pièces. Ces solutions intelligentes sont autant de clés dans la réduction des émissions.

En allant plus loin, la data ouvre la porte à la connectivité et l'interopérabilité : en connectant les bâtiments, les transports et les infrastructures, il est possible de créer un nouvel écosystème capable de s'appuyer davantage sur les énergies renouvelables, de minimiser la pollution énergétique et de réduire les émissions de carbone.

Quel avenir pour l'industrie ?

Personne n'aurait pu prévoir la rapidité des changements que l'immobilier a connu depuis 2 ans. Par exemple, post-covid, l'optimisation des espaces s'est imposée comme réponse à l'hybridation des modes de travail - présentiel, distanciel et toutes les combinaisons possibles - se sont considérablement diversifiés. Les entreprises veulent donc désormais proposer à leurs employés des espaces beaucoup plus flexibles. Pour y parvenir, il faut pouvoir connaître "en live" le taux d'occupation de chaque partie du bâtiment, mesurer les flux, adapter l'usage des équipements pour mieux moduler les consommations d'énergie.

Même s'il est difficile de prédire le futur, il y a un consensus aujourd'hui pour dire qu'il manque au bâtiment un standard de partage et de connaissance de la donnée. Un bâtiment ce n'est pas seulement une enveloppe, ce sont des milliards de données qui le traversent et qui sont aujourd'hui mal captées et peu interopérables. On le voit au moment des transactions qui nécessitent encore beaucoup de papier et capitalisent peu sur les données du passé. On le voit aussi dans l'exploitation et la maintenance des bâtiments : le moindre changement de logiciel ou de fournisseur peut tourner au cauchemar.

A l'avenir, nous croyons que le double digital du bâtiment et l'ensemble des données qu'il contient vaudra davantage en valeur financière que le bâtiment physique en lui-même.