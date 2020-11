Le cours du Bitcoin bientôt au-dessus des 20.000 dollars  ?

Nous constatons plusieurs tendances macroéconomiques extrêmement favorables et concomitantes : d'abord, l'assouplissement monétaire des banques centrales aux États-Unis et dans le reste du monde, ensuite, la réduction par deux du nombre de nouveaux Bitcoins émis depuis le mois de mai et, enfin bien sûr, le fait que la jeune génération considère de plus en plus le Bitcoin comme l'or du XXIe siècle. Il faut également mentionner que l'évolution de la réglementation et la sécurisation de la blockchain ont contribué à donner plus de crédibilité à l'ensemble du secteur, notamment auprès des investisseurs institutionnels qui doivent rendre compte de leurs choix d'investissement auprès de leurs clients.

Autrefois considérées comme réservées aux seuls geeks, sujettes à caution, peu compréhensibles, ou utilisées pour des paiements insignifiants, les cryptomonnaies se sont développées massivement au cours de la dernière décennie et sont devenues une vraie unité de valeur pour le grand public dans leurs différents échanges. Les actifs numériques se sont ainsi imposés comme une forme tout à fait viable de financement alternatif. Aujourd'hui, et notamment sur le court terme, les traders et analystes s'attendent à ce que le Bitcoin poursuive sa tendance à la hausse alors même qu'il s'approche déjà de son plus haut niveau historique.

Le nouvel « or numérique »

L'adoption généralisée de la cryptomonnaie est largement entamée depuis que les institutionnels se sont convertis au sujet de manière officielle et importante. Cette conversation se fait de manière assez corrélée à la hausse de la demande globale du Bitcoin, elle-même liée à la crise du coronavirus. La hausse spectaculaire du cours depuis le début de l'année en est la meilleure preuve. Alors que le Bitcoin démontre jour après jour son attrait en tant que valeur refuge et s'impose comme le nouvel « or numérique », il devient impensable pour les investisseurs institutionnels de ne pas intégrer le bitcoin à leurs portefeuilles. C'est dans ce but que les plateformes d'investissement spécialisées dans la cryptomonnaie ont été créées : démocratiser l'accès aux marchés financiers, permettant ainsi à un grand nombre d'individus d'investir dans des actifs numériques et des métaux précieux, au sein d'un environnement sécurisé.

Par ailleurs, des sociétés bien connues comme PayPal incluent désormais les cryptomonnaies dans leur offre de services, ce qui renforce encore leur légitimité sur le marché et attire l'attention des médias grand public, ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à récemment. Le Bitcoin est même devenu l'étalon-or de ces nouveaux types d'actifs. Nous sommes arrivés à un point de non-retour : Il n'y aura jamais plus de monde sans actif ou monnaie numérique.

(*) Giulia Mazzolini, Directrice France pour Bitpanda, plateforme d'investissement.

