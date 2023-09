Le potentiel révolutionnaire de l'informatique quantique constitue une rupture technologique majeure

L'informatique quantique en est encore à ses balbutiements, mais elle a le potentiel de tout révolutionner, de la cryptographie à la découverte de médicaments. Cela pourrait conduire au développement de nouveaux médicaments plus efficaces et ayant moins d'effets secondaires. C'est aussi un défi majeur pour la sécurité informatique. Les chercheurs et les entreprises technologiques devront donc trouver de nouvelles méthodes de chiffrement qui peuvent résister à la puissance des ordinateurs quantiques. Cela pourrait impliquer le développement de nouveaux algorithmes de chiffrement, ou l'utilisation de principes de la mécanique quantique pour créer ce que l'on appelle le « chiffrement quantique ».

Rappelons que les ordinateurs quantiques fonctionnent sur la base de principes clés de la physique quantique :

Qubits :

La pierre angulaire de l'informatique quantique, les qubits, sont la version quantique des bits binaires classiques. Contrairement aux bits réguliers qui sont soit 0 soit 1, un qubit peut représenter 0, 1 ou les deux en même temps.

Superposition :

Grâce à la superposition, les qubits peuvent effectuer plusieurs calculs simultanément. C'est ce principe qui donne aux ordinateurs quantiques leur puissance de calcul exponentielle.

Intrication :

Cet effet quantique permet aux qubits de se lier, de sorte que l'état d'un qubit peut affecter instantanément l'état d'un autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette propriété permet aux ordinateurs quantiques de résoudre des problèmes complexes plus efficacement que les ordinateurs classiques.

Portes quantiques :

Les portes quantiques sont des opérations qui peuvent être effectuées sur un ensemble de qubits. Elles ressemblent aux portes logiques de l'informatique classique mais, grâce à la superposition et à l'intrication, les portes quantiques peuvent traiter simultanément toutes les entrées possibles.

Les ordinateurs quantiques nécessitent une infrastructure physique importante, refroidissant souvent la machine à des températures proches du zéro absolu et maintenan

IBM a démontré que les ordinateurs quantiques pouvaient surpasser les principales simulations classiques .À l'aide du processeur quantique IBM Quantum « Eagle », composé de 127 qubits supraconducteurs sur une puce, ils ont réussi à générer de grands états intriqués qui simulent la dynamique de spin d'un modèle de matériau.

L'ordinateur quantique de Google, Sycamore, a accompli une tâche qui aurait nécessité près d'un demi-siècle pour un ordinateur traditionnel.

Avantages du quantique

Les principaux avantages des ordinateurs quantiques sont notamment :

Plus rapide:

il peut effectuer n'importe quelle tâche plus rapidement par rapport à un ordinateur classique. Parce que les atomes se déplacent plus rapidement dans un ordinateur quantique qu'un ordinateur classique.

Précis:

sa précision de plus haut niveau le rend adapté à la sécurité nationale et au traitement des mégadonnées.

Efficacité énergétique:

il gaspille moins d'énergie

Les ordinateurs quantiques ne remplaceront pas les ordinateurs classiques. Il est plus probable qu'ils coexisteront avec leurs homologues classiques, donnant accès aux technologies quantiques lorsque des calculs avancés sont nécessaires. Il y aura une coexistence entre l'informatique classique et l'informatique quantique comme il y a une coexistence des unités de traitement graphique (GPU) et des unités centrales de traitement (CPU) : le processeur exécute la plupart des tâches tandis que le GPU prend en charge les graphiques sophistiqués, le rendu vidéo et, de plus en plus, l'apprentissage automatique.

L'utilisation d'une machine classique restera la solution la plus simple et la plus économique pour résoudre la plupart des problèmes. Mais les ordinateurs quantiques promettent d'alimenter des avancées passionnantes dans divers domaines, de la science des matériaux à la recherche pharmaceutique. Les entreprises expérimentent déjà avec eux pour développer des choses comme des batteries plus légères et plus puissantes pour les voitures électriques, et pour aider à créer de nouveaux médicaments.

Voici quelques chiffres qui résument les grandes tendances du marché de l'informatique quantique :

La taille du marché de l'informatique quantique était évaluée à environ 1 milliard en 2022 à 8 milliards de dollars d'ici 2030

D'ici 2030, 2.000 à 5.000 ordinateurs quantiques seraient opérationnels étant donné qu'il existe de nombreuses pièces du puzzle de l'informatique quantique, le matériel et les logiciels nécessaires pour gérer les problèmes les plus complexes pourraient ne pas exister avant 2035 ou au-delà.

La plupart des entreprises ne seront pas en mesure de tirer une valeur significative de l'informatique quantique avant 2035, bien que quelques-unes verront des gains au cours des cinq prochaines années.

De nombreux secteurs révolutionnés

L'informatique quantique va révolutionner de nombreuses industries.

Par exemple :

La finance

L'industrie de la finance et de l'investissement est l'un des secteurs qui pourraient grandement bénéficier de l'IA quantique. Avec la capacité d'analyser de grandes quantités de données en temps réel, les algorithmes d'IA quantique pourraient aider les sociétés financières à prendre des décisions d'investissement plus éclairées et à gérer les risques plus efficacement.



Par exemple, l'IA quantique pourrait être utilisée pour analyser les tendances du marché et prédire le comportement des actions, des obligations et d'autres instruments financiers.



Cela pourrait aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées quant au moment d'acheter, de vendre ou de conserver leurs investissements.



Quantum AI pourrait également aider les entreprises financières à identifier de nouvelles opportunités d'investissement.



En analysant de grandes quantités de données, les algorithmes d'IA quantique pourraient identifier les tendances émergentes et les industries prêtes à croître. Cela pourrait aider les investisseurs à entrer au rez-de-chaussée de nouvelles industries et potentiellement gagner des retours importants sur leurs investissements.

La santé et la biotechnologie

Avec la capacité d'analyser des données génétiques et d'autres informations médicales complexes, l'IA quantique pourrait aider à identifier de nouveaux traitements et remèdes contre les maladies.



Par exemple, l'IA quantique pourrait être utilisée pour analyser de grandes quantités de données génétiques afin d'identifier les causes sous-jacentes de maladies telles que le cancer. Cela pourrait aider les chercheurs à développer de nouveaux traitements qui ciblent les mutations génétiques spécifiques qui causent ces maladies.



Quantum AI pourrait également aider les prestataires de soins de santé à personnaliser les traitements pour chaque patient.



En analysant les données génétiques d'un patient, les algorithmes d'IA quantique pourraient identifier les traitements les plus efficaces pour l'état spécifique de ce patient. Cela pourrait aider les fournisseurs de soins de santé à fournir des traitements plus efficaces et à améliorer les résultats pour les patients.

Les chaînes d'approvisionnement et la logistique

La logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement sont un autre domaine qui pourrait grandement bénéficier de l'IA quantique. En optimisant des réseaux logistiques complexes, les entreprises pourraient réduire leurs coûts et améliorer leur efficacité.



Par exemple, l'IA quantique pourrait être utilisée pour analyser les routes maritimes et les délais de livraison afin d'identifier le moyen le plus efficace de transporter des marchandises.



En analysant les données de vente et d'autres facteurs, les algorithmes d'IA quantique pourraient prédire la demande de produits et aider les entreprises à optimiser leurs niveaux de stocks. Cela pourrait aider les entreprises à réduire gaspiller et améliorer rentabilité .

La modélisation climatique et environnementale

L'IA quantique pourrait également avoir un impact significatif sur la modélisation du climat et de l'environnement . En analysant de grandes quantités de données environnementales, les chercheurs pourraient mieux comprendre l'impact du changement climatique et développer des stratégies pour atténuer ses effets. Par exemple,



l'IA quantique pourrait être utilisée pour analyser les données satellitaires afin de suivre les changements du niveau de la mer et de prévoir l'impact de l'élévation du niveau de la mer sur les communautés côtières.



L'IA quantique pourrait également être utilisée pour analyser les conditions météorologiques et prédire la probabilité de catastrophes naturelles telles que les ouragans et les tornades.

Principales innovations

Voici quelques-unes des principales innovations dans le domaine de l'informatique quantique :

Qubits améliorés :

Les qubits, les unités de base de l'informatique quantique, sont les équivalents des bits classiques. Les chercheurs travaillent sur le développement de qubits plus fiables et plus cohérents, capables de stocker et de manipuler l'information quantique de manière plus stable. Différentes technologies sont explorées, comme les qubits supraconducteurs, les qubits à base d'ions piégés, les qubits à base de photons, etc.

Augmentation du nombre de qubits :

L'échelle et la complexité des calculs quantiques dépendent de la quantité de qubits disponibles. Les chercheurs cherchent à augmenter le nombre de qubits de manière significative pour pouvoir exécuter des algorithmes quantiques plus puissants. Les ordinateurs quantiques avec un grand nombre de qubits permettront de réaliser des calculs inaccessibles aux ordinateurs classiques.

Correction des erreurs quantiques :

Les systèmes quantiques sont susceptibles d'erreurs en raison de facteurs tels que le bruit, les interférences et les instabilités. La correction des erreurs quantiques est un domaine de recherche actif qui vise à développer des techniques pour détecter et corriger les erreurs quantiques, garantissant ainsi la fiabilité des calculs quantiques sur des systèmes réels.

Algorithms quantiques :

Les chercheurs travaillent sur le développement d'algorithmes spécifiques conçus pour être exécutés sur des ordinateurs quantiques. Ces algorithmes exploitent les propriétés quantiques pour résoudre des problèmes complexes plus rapidement que les algorithmes classiques. Des exemples d'algorithmes quantiques prometteurs incluent l'algorithme de factorisation de Shor, l'algorithme de recherche de Grover et l'algorithme de simulation quantique.

L'utilisation de l'apprentissage automatique quantique et de l'intelligence artificielle quantique :

les chercheurs explorent l'utilisation de l'informatique quantique pour développer de nouveaux algorithmes d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle qui peuvent tirer parti des propriétés uniques des systèmes quantiques.

Montée en puissance des services cloud quantiques :

avec l'augmentation du nombre de qubits et des temps de cohérence, de nombreuses entreprises proposent désormais des services cloud quantiques aux utilisateurs, ce qui leur permet d'accéder à la puissance de l'informatique quantique sans avoir à construire leur propre ordinateur quantique.

Avancement de la correction d'erreurs quantiques :

Pour rendre un ordinateur quantique pratiquement utile, il est nécessaire de disposer de techniques de correction d'erreurs quantiques pour minimiser les erreurs qui se produisent pendant le calcul. De nombreuses nouvelles techniques sont en cours de développement pour atteindre cet objectif.

Encore à un stage précoce

L'informatique quantique est encore à un stade précoce de développement, et de nombreux défis techniques doivent être surmontés avant que des systèmes quantiques largement utilisables et commercialement viables ne deviennent réalité. Cependant, les progrès continus dans ces domaines d'innovation ouvrent des perspectives passionnantes pour l'informatique quantique dans un avenir proche.