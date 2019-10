Les banques à l’heure de vérité

A la une de nos journaux, il est question d'un avenir sombre pour le secteur bancaire : "hémorragie dans le secteur bancaire", "les suppressions d'emplois s'accélèrent", "un tiers des banques pourraient fermer en cas de crise", "les banques sous pression des taux bas", etc.

Les banques sont-elles la sidérurgie du 21e siècle?

Certainement oui, mais, avec elles, c'est l'ensemble de l'économie qui est concerné si nous restons dans un état d'esprit devenu caduque dans notre monde désormais connecté.

Nos vieux modèles sont morts. Pas seulement parce qu'ils aboutissent à une impasse financière, climatique, politique, sociale et économique. Mais parce que l'insertion croissante des technologies dans tous les aspects de nos vies se traduit par un bouleversement sans précédent de nos rapports à l'espace et au temps. En réalité, cette fois-ci, tout change.

Pour la première fois depuis des millénaires, le digital permet de traverser les frontières physiques. Avec ses plateformes marchandes intégrées, il réduit les circuits et rend standard le temps-réel.

La technologie induit une modification profonde du rapport à l'espace et au temps.

Nous sommes désormais entrés dans l'économie robotisée et digitalisée. Dans cette économie, les rôles clés sont attribués au big data, à l'intelligence artificielle, aux objets connectés, aux technologies distribuées blockchain, au cloud, à la 5G.

Ici, à l'échelle de la planète, les flux de production et de consommation deviennent temps-réel, sur-mesure, à la demande, et ce au niveau utilisateurs et transactions. Les circuits sont courts, les réconciliations entre les ressources et les besoins sont optimisées. Et cela change tout.

Dans ces espaces numérisés automatisés, la mesure de la richesse est moins fondée sur la propriété des ressources que sur leur utilité économique. La mesure du succès et des richesses se fait moins par la propriété, la production et l'accumulation des ressources, que par nos contributions individuelles et collectives à leur usage. La consommation est à la demande, la facturation est à l'usage.

Dans l'économie de l'utilisateur, la logique productive qui prévalait s'inverse.

L'utilité et l'usage créent la richesse, et non la production et la propriété. La révolution technologique contraint à un changement complet de paradigme. Et ce nouveau paradigme va s'établir sur de nouvelles fondations : nouveaux business modèles, nouvelles organisations, nouveaux systèmes de mesure et de redistribution des richesses, nouvelles gouvernances.

Que sera une banque du 21e siècle dans le monde connecté?

Imaginons. Dans nos espaces connectés, l'offre et la demande sont réconciliables en instantané, de niveau utilisateurs et transactions. L'argent n'existe plus que sous une forme traçable et qualifiée, c'est-à-dire rattaché à un actif immatériel ou matériel. C'est la fin de l'argent en tant que finalité et outil de captation de ressources réservées aux élites. La révolution n'est pas dans l'émergence d'un « internet de l'argent », mais dans un internet des échanges et des usages sécurisés et qualifiés.

Dans ce contexte, le rôle d'intermédiation des valeurs (financement, gestion des avoirs) n'est plus du ressort exclusif des banques. Ce rôle est transféré aux plateformes sectorielles de distribution de produits et de services situées plus en amont des chaînes de valeur. Au cœur des flux, ces plateformes marchandes sont davantage à même d'assurer l'intermédiation et la couverture entre les besoins et les ressources, et elles seront réglementées dans cette optique.

Dans le cyber espace, en revanche, les banques administreront la confiance.

Les banques renouent avec leur ADN, quasi régalien, de tiers de confiance.

Les infrastructures technologiques d'échange de valeur économique, au cœur des liens entre humains, seront des biens communs qui nécessiteront des règles, des contrôles et des arbitrages.

Les banques s'équiperont techniquement et organiseront leurs corps de métier pour encadrer l'intention des algorithmes et des protocoles, mesurer leur impact, sécuriser et conserver les preuves digitales des transactions, développer les applications de gestion des services clés (identités, accès aux actifs digitaux, intégrité des données, mesure des contributions, gestion des prélèvements obligatoires, etc), arbitrer les conflits, encadrer les fraudes, programmer les plateformes d'échanges de valeurs digitales (matérialisées par des tokens ou des crypto-quelque chose), etc.

Les banques-tiers-de-confiance orchestrent l'économie programmable, selon les préférences votées par les citoyens.

Les banques assureront cette responsabilité dans une logique symbiotique, en respectant en permanence trois principes simples et biologiques :

chaque flux est à la fois bon pour soi, bon pour l'autre, bon pour la planète. Sinon, on ne le fait pas.

Fin de la dictature des mathématiques financières, des asymétries d'information, fin de la logique d'accumulation et de rareté des actifs pour pousser les profits financiers, fin de l'économie des bulles et de la dette.

Place à la contribution aux communs et aux mathématiques qualitatives. Place à la gestion inclusive de l'abondance et des biens communs, désormais permise par nos connaissances et par les progrès technologiques.

Il n'est pas interdit d'anticiper.

Il n'est pas interdit d'engager le changement de paradigme.

Pour la banque d'un monde connecté.