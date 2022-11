Les syndicats peuvent-ils encore peser dans les mouvements sociaux ?

Entre grève préventive chez TotalEnergies, grève inédite chez EDF et dans les centrales nucléaires, marche contre la vie chère de la France insoumise, recours aux réquisitions et au 49.3, la France automnale est le théâtre de nouvelles contestations sociales. Dans ce dialogue social tendu, les syndicats tentent de rester visibles.

Chez TotalEnergies, après l'annonce des « super profits » au deuxième trimestre 2022 et du nouveau salaire de Patrick Pouyanné (+52% d'augmentation, soit un salaire de 5.944.129 euros),la fédération CGT de la chimie appelle à la grève à compter du 27 septembre auprès des raffineries du groupe TotalEnergies et exige d'ouvrir des négociations sur les salaires avec une augmentation salariale de 10 % pour lutter contre l'inflation galopante. Les Négociations annuelles obligatoires (NAO), rendez-vous mis en place chaque année depuis les lois Auroux de 1982 pour renégocier les salaires, les conditions de travail et le partage de la valeur, connaissent un bouleversement depuis deux ans, non seulement dans la réouverture des négociations en milieu d'année mais également dans l'importance que reprend la question salariale.

Une alliance inédite

Les cinq raffineries suivent le mouvement avec les deux raffineries du groupe Esso filiale d'ExxonMobil. Pourtant, au sein du groupe Esso, un accord majoritaire a déjà été trouvé entre la direction, la CFE-CGC et la CFDT et les augmentations salariales validées à l'inverse de TotalEnergies qui souhaitait ouvrir les négociations qu'à compter du mois de novembre. La fédération de la CGT de la chimie, la plus contestataire de la confédération, voit là le moyen de bloquer le pays et d'envoyer un message fort aux militants six mois avant le congrès de cette confédération où Philippe Martinez, l'actuel secrétaire général, devrait être remplacé.

Il s'agit aussi d'un signal important fort transmis à la direction de TotalEnergies, aux autres confédérations syndicales, aux Français et au gouvernement, afin de faire pression sur l'exécutif. Ainsi Emmanuel Macron a été contraint de s'emparer de ce sujet lors d'un entretien télévisé alors qu'il ne souhaitait pas s'immiscer dans ce conflit qui concernerait plutôt au premier chef les entreprises.

Un clivage très médiatique

Si la grève préventive au sein des raffineries permet de bloquer le pays, cette action militante de la CGT a pour avantage de créer un rapport de force pour exiger d'entamer les négociations, ce qui fut le cas au sein du groupe TotalEnergies.

Confortées par l'arrêté préfectoral du préfet du Nord sur le site de TotalEnergies de Mardyck (Dunkerque) imposant les réquisitions de quelques salariés, la direction du groupe, qui ne souhaitait pas négocier sous la contrainte des blocages a profité de ce pas en avant du gouvernement pour rouvrir le dialogue et proposer l'ouverture des négociations le jeudi 13 octobre de 20h à 3h du matin.

Il aura fallu sept heures pour inverser le rapport de force et conforter la culture de la négociation plutôt que celle de la contestation.

Dans ce contexte, le débat ne se faisait plus à l'extérieur de l'entreprise par le blocage des raffineries, ni dans les médias, mais à la table des négociations entre la direction du groupe TotalEnergies et les coordinateurs syndicaux de la CFDT, CFE-CGC et CGT. Quelques heures plus tard, la CGT ayant claqué la porte face à l'impossibilité de prendre en compte ses revendications a repris son action contestataire. Elle a ainsi tenté de faire converger les luttes des autres bastions syndicaux (Énergie, Transports, Enseignements, fonction publique) là où le taux de syndicalisation dépasse les 10 %). Les syndicats réformistes (CFDT - CFE-CGC) du groupe TotalEnergies, majoritaires au sein de l'entreprise s'engageaient sur un accord majoritaire, représentant plus de la moitié des salariés et devenaient acteurs du changement.

Un équilibre fragile et périlleux

Comme nous le constatons cependant dans nos travaux, l'équilibre fragile entre la culture de la négociation et celle de la contestation pourrait désormais mener à la disparition des syndicats.

L'exemple des groupes Esso et TotalEnergies est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce qu'il démontre que tous les sujets ne se traitent pas dans la rue, que la question des salaires, des conditions de travail et du partage de la valeur sont des thèmes qui se régulent in fine, au niveau des branches professionnelles et en entreprise par la négociation d'accords.

Ensuite, si le mouvement de grève ne s'est pas arrêté tout de suite alors que le débat NAO était clos et la CGT perdante sur l'exigence des 10 % d'augmentation, continuer à bloquer le pays signifiait prendre le risque de subir d'autres réquisitions et perdre le rapport de force. En revanche, la poursuite de la grève a permis, localement cette fois, par la négociation du protocole de fin de conflit, de négocier sur l'amélioration des conditions de travail pour apaiser les tensions avant de reprendre le travail.

Un mouvement qui a fait des petits

Plus récemment, la grève chez EDF, au niveau des centrales nucléaires, crée un nouveau rapport de force en rendant impossible la constitution des réserves d'énergie qu'il faudra aller chercher ailleurs qu'en France.

Quel est alors l'intérêt de ce mouvement alors qu'un accord vient d'être signé sur les rémunérations dans la branche professionnelle ? En effet, trois syndicats représentatifs du secteur de l'énergie - la CGT, FO et CFDT - ont signé un accord portant sur les augmentations salariales dans la branche des industries électriques et gazières (IEG). Cet accord prévoit une augmentation générale du salaire national de base de 3,3 % en deux temps, avec une rétroactivité de 1 % au 1er juillet 2022 et le solde de 2,3 % au 1er janvier 2023. Il s'agit là d'en rajouter et de créer le rapport de force sur les négociations qui s'ouvrent localement dans chaque entreprise.

Le mouvement de la CGT dans les raffineries a donné un nouvel élan dans certaines sections syndicales d'entreprise. Des mouvements peu visibles mais qui envoient des signaux forts aux entreprises en cette période d'élections professionnelles notamment là où la CGT est présente.

Quel pluralisme syndical ?

Le pluralisme syndical à la française permet-il encore de construire un rapport de force ? Si des thèmes salariaux normalement négociés au sein des entreprises ont permis de bloquer le pays, qu'en sera-t-il des thèmes plus généraux comme le chômage et les retraites ?

Ces sujets à forts enjeux contestataires où les syndicats unis peuvent peser dans le rapport de force lors des réformes nous invitent à la vigilance et au débat si nous voulons être à l'abri de nouveaux mouvements de grande ampleur dès janvier 2023.

Malgré un contexte international de crise économique, de guerre en Ukraine, malgré une priorité énergétique et climatique à défendre, les organisations syndicales, en pleine campagne électorale de renouvellement de leurs instances représentatives dans le secteur public et privé, restent arc-boutées sur leurs pratiques militantes d'antan : la grève/la négociation, les syndicats contestataires (dans quelques bastions)/les syndicats réformistes. Cette stratégie ne donne-t-elle pas une image dégradée sur le plan international, appauvrissant le dialogue social ?

Or, en parallèle de leurs différentes revendications, les salariés semblent de moins en moins convaincus de la force de frappe de leurs syndicats.

Se réinventer pour ne pas mourir

Une période d'élections professionnelles s'ouvre dans les secteurs publics et privés et c'est une occasion pour les syndicats de se remettre en cause en organisant un rapport de force intelligible pour peser dans le paysage politique, économique, social et désormais climatique.

Ainsi, en développant différemment leur pouvoir d'influence, en travaillant sur de nouvelles formes d'engagement militant, en s'associant avec des ONG, en déployant leur force dans les déserts syndicaux grâce au pouvoir des réseaux et de la digitalisation, en participant aux différentes concertations proposées par le gouvernement et les institutions (CNR, CESE), en défendant la question du paritarisme sur les questions de chômage et de retraite, les syndicats pourraient peser à nouveau dans le dialogue social, économique et politique et créer un rapport de force plus puissant et continu. Cela souligne aussi un besoin d'adaptation du syndicalisme à un contexte politique particulièrement agité.

_______

Par Stéphanie Matteudi-Lecocq, Enseignante-chercheuse au LEREDS, Directrice practice Chez Alixio, Université de Lille

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.