PODCAST Comment remobiliser ses collaborateurs après le Covid-19 ? Avec le chef de service de santé Laurent Melchior Martinez

Si la crise du Covid-19 semble, pour l'instant, être surmontée sur le plan sanitaire, ses conséquences économiques et sociales se feront, elles, probablement ressentir à la rentrée. Pour les entreprises, une fois les aides étatiques passées, les impératifs de trésorerie se feront plus pressants que jamais. De gestionnaire de crise, les dirigeants des 3 millions de PME françaises devront se changer en chefs de guerre économique.

Sur le seul deuxième trimestre, ils devront composer avec une chute de 20% du PIB, selon l'Insee. De même, le nombre de faillite devrait augmenter de 21% en France d'ici à fin 2021, selon l'assureur-crédit Coface. Pour les entreprises, leur capacité à faire preuve de résilience, c'est à dire leur capacité à surmonter l'arrêt économique, décidera probablement de leur survie.

Pour donner des clés face à la crise, des experts de la remontée en puissance depuis la nuit des temps; les militaires, et en particulier les marins, formés et forgés par la mer toujours plus forte qu'eux.

ÉPISODE 6 : « Du sens véhiculé pour souder avant, du temps pour prendre soin après »

Laurent Melchior Martinez est à la fois médecin et marin. Chef de service de santé pour la force d'action navale à la tête d'une équipe de 50 médecins et 120 infirmiers, il parle dans cet épisode du processus de résilience individuelle et collective.

Le docteur analyse avec finesse les tenants et aboutissants du concept de résilience usité parfois à tort et à travers, pour finalement revenir sur le cœur même de sa définition : un processus de développement, de réinvention après un traumatisme.

