Prix de l'énergie : Comment les gouvernements de toute l'Europe abordent la crise

L'augmentation de la facture énergétique des consommateurs est rapidement devenue un enjeu politique non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe.

Les causes de la crise sont diverses : des politiques climatiques aux visions utopiques mais à la mise en œuvre économiquement et technologiquement bancale ; un manque d'investissement dans l'industrie des combustibles fossiles ; trop peu de contrats d'approvisionnement en gaz à long terme et à prix fixe ; et une discrimination idéologique contre la technologie nucléaire.

Une statistique met en évidence cette crise : 57,5 % de la consommation d'énergie primaire en Europe en 2020 était importée et le principal fournisseur était la Russie. La forte dépendance aux importations rend l'économie européenne vulnérable aux grandes fluctuations des prix des combustibles fossiles sur les marchés mondiaux.

Comment les différents gouvernements européens tentent-ils de protéger les consommateurs de la flambée des prix de l'énergie ? Le gouvernement français en fait-il assez ?

En Espagne

La capacité en énergies renouvelables a explosé en Espagne, mais le gaz représente toujours environ un quart du mix énergétique du pays, ce qui explique pourquoi l'Espagne a été l'un des pays les plus touchés par la hausse du prix du gaz.

Le gouvernement espagnol a pris des mesures importantes pour atténuer la hausse des prix de l'électricité : des réductions d'impôts, notamment une réduction de la TVA de 21 % à 10 %, et une réduction de la taxe sur l'électricité de 5,11 % à 0,5 %.

Le gouvernement a augmenté le rabais accordé aux consommateurs vulnérables, qui passe de 25 % à 60 % et de 40 % à 70 % pour les plus vulnérables, jusqu'au 31 mars 2022. 1,22 million de ménages bénéficient également de l'allocation thermique sociale (ATS) : l'allocation moyenne a été de 166 euros par ménage.

En Pologne

En Pologne, la TVA sur les produits alimentaires, le gaz naturel et les engrais sera réduite à zéro pendant six mois à partir de février 2022. En outre, la mesure, qui s'appliquait initialement de janvier à mars et réduisait la TVA sur l'électricité de 23 % à 5 %, sera prolongée jusqu'à la fin du mois de juillet. Cette mesure s'ajoute au premier paquet anti-inflationniste, qui a également réduit les taxes sur le carburant, l'énergie et les prix du gaz à la fin du mois de novembre 2021.

En Hongrie

Le coût de la consommation d'énergie en Hongrie n'a pas augmenté, en raison d'une mesure préexistante qui a imposé une réduction des coûts des services publics depuis 2013. Le programme de rationnement est conçu pour transférer le risque de variation des prix des ménages aux fournisseurs d'énergie en fixant les tarifs. Dans les faits, le programme a réduit la part des dépenses totales des ménages consacrée aux frais généraux, protégeant ainsi les ménages consommateurs des fluctuations des prix du marché.

Le prix de l'énergie a continué à augmenter, de sorte que si les prix résidentiels avaient été fixés par les fournisseurs sur cette base, les ménages auraient été confrontés à une multiplication par près de quatre de leurs factures, ce qui signifierait qu'environ 1,3 million de personnes seraient en situation de pauvreté énergétique.

En novembre 2021, les prix des carburants en Hongrie ont été officiellement plafonnés. Jusqu'au 15 mai, le gouvernement hongrois a fixé le prix maximum de l'essence et du diesel 95 à 1,34 euro par litre. Le gouvernement hongrois a également décidé d'instaurer un gel des prix des produits alimentaires de base. En conséquence, les prix des produits concernés doivent être fixés de manière à ne pas dépasser ceux du 15 octobre 2021. Le gel des prix s'appliquera du 1er février au 1er mai 2022.

Une analyse comparative des prix internationaux publiée par l'Office hongrois de réglementation de l'énergie et des services publics (MEKH) en décembre 2021 compare les prix de l'énergie des capitales de l'UE-27, plus Belgrade, et de Londres. Les consommateurs concernés sont les consommateurs moyens des capitales. L'étude montre que les prix résidentiels de l'électricité et du gaz naturel sont les plus bas à Budapest.

Au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni applique un plafonnement des prix aux contrats d'énergie les plus utilisés par les ménages, mais les prix de l'énergie augmenteront à partir d'avril après une hausse de 54 % du plafonnement des prix. Les autres mesures comprennent une réduction de 200 livres sur les factures d'électricité pour tous les ménages à partir d'octobre 2022, à rembourser.

Sur cinq ans, et un rabais de 150 livres sur les factures de taxe municipale pour environ 80 % des ménages en Angleterre à partir d'avril, qui n'aurait pas besoin d'être remboursé. Le gouvernement fournirait également un financement discrétionnaire de 144 millions de livres sterling pour aider les personnes à faibles revenus qui ne paient pas la taxe d'habitation ou qui vivent dans des propriétés qui ne bénéficieront pas du rabais.

En France

Comment la France se compare-t-elle ?

Le gouvernement français n'a pas caché son intention d'éviter un retour dans les rues des gilets jaunes. Il a annoncé un programme social grandiose, dans le cadre duquel la moitié de la population recevrait 100 euros de "compensation de l'inflation" pour compenser les effets de la hausse des prix de l'énergie.

La France s'est engagée en septembre 2021 à plafonner la hausse des coûts réglementés de l'électricité à 4 % en 2021 et à transférer le coût de la hausse de 44 % des prix de l'énergie aux fournisseurs pour protéger les ménages. Pour y parvenir, le gouvernement a ordonné à la compagnie d'électricité EDF (Électricité de France), détenue à 80 % par l'État, de vendre l'énergie nucléaire moins cher à ses concurrents, afin de limiter la hausse des prix de l'électricité sur l'ensemble du marché.

Selon un sondage d'opinion à grande échelle réalisé par le prestigieux think tank hongrois Századvég, 43 % des Européens (y compris le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse) craignent que l'énergie ne devienne trop chère. Il convient de noter que les Hongrois sont ceux qui ont le plus confiance dans la sécurité de l'approvisionnement en électricité : deux tiers des personnes interrogées n'ont pas du tout ou très peu peur des coupures de courant.

Ces interventions à court terme pourraient atténuer la situation actuelle, mais pour éviter des crises permanentes, les nations européennes doivent renforcer leur souveraineté énergétique. Il existe trois bonnes options : investir dans notre industrie existante (essentiellement constituée de combustibles fossiles) ; conclure des contrats d'approvisionnement énergétique à long terme pour fixer les prix ; ou construire notre système énergétique davantage sur des sources autosuffisantes comme le nucléaire.

Tant que nous n'aurons pas réalisé une percée technologique dans le stockage de l'électricité produite, le plan consistant à investir de plus en plus uniquement dans les énergies renouvelables dépendantes des conditions météorologiques, comme le solaire ou l'éolien, ne fonctionnera tout simplement pas.