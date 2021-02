Quels principes juridiques pour les systèmes d’armes létales autonomes ?

L'intelligence artificielle (IA) est intrinsèquement à double usage (civil et militaire), de même que les systèmes informatiques. Une réglementation efficace en la matière devrait faire en sorte que l'IA utilisée par le secteur de la défense soit responsable, équitable, traçable, fiable et gouvernable. Or, malgré l'évidence des risques liés aux SALA (systèmes d'armes létales autonomes), celles-ci ne font à ce jour l'objet d'aucune réglementation internationale ad hoc.

Dans quelle mesure les règles du droit international (tant public que privé) et du droit de l'Union européenne sont-elles adaptées à l'essor de ces technologies ? Le rapport que le Parlement européen a adopté le mercredi 20 janvier cherche à répondre à cette interrogation.

Autorité de l'État : souveraineté numérique, résilience stratégique et militaire

Le rapport observe en filigrane que les États membres doivent agir avec efficacité pour réduire leur dépendance à l'égard des données étrangères et veiller à ce que :

« la détention, par de puissants groupes privés, des technologies les plus élaborées en matière d'IA n'aboutisse pas à contester l'autorité de la puissance publique et encore moins à lui substituer des entités privées, en particulier lorsque le propriétaire de ces groupes privés est un pays tiers. »

Or l'écosystème mondial de l'IA est, précisément, dominé par les géants du numérique américains (GAFAM) et chinois (BATX : Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi). Ces entreprises s'engagent avec d'énormes moyens dans la bataille de l'IA, telles des nations souveraines. Elles développent pour cela des technologies qu'utilisent volontiers les grandes puissances, engagées dans une « course à l'armement numérique ».

Si la résilience stratégique implique de ne jamais être pris au dépourvu, notamment en temps de crise, l'IA n'est pas une « simple » révolution technologique source de « destruction créatrice », selon l'expression de Schumpeter. Appliquée au domaine militaire, elle représente un outil stratégique dans un contexte où les acteurs, s'ils n'en sont pas au stade de la confrontation, ne s'engagent pas encore suffisamment sur le terrain de la coopération.

Concernant les SALA, les principes généraux du droit international humanitaire créent un véritable hiatus souligné par le rapport puisque seuls les êtres humains sont dotés de capacités de jugement. Le Sénat français remarque justement que :