Rentrée professionnelle après la crise : pourquoi un «team building» ne suffira pas

Pour renforcer leur motivation, vous songez probablement au "team building" : une activité collective destinée à booster les performances de vos collaborateurs tout en les remerciant pour leurs efforts ; le tout, dans un cadre festif et ludique. Mais avec le climat actuel et le déploiement de plus en plus fréquent de méthodes de travail hybrides (télétravail vs présentiel), cela ne suffira pas. Il faut revoir drastiquement les modes de communication du quotidien, pour renouveler le bien-être-ensemble, au sein des équipes.

Voici trois propositions pour renforcer votre esprit d'équipe sans attendre la prochaine soirée karaoké ou le prochain séminaire.

Organisez des tours de table réguliers pour sonder le moral de vos équipes

Septembre (avec juin) est probablement l'un des meilleurs moments de l'année pour faire le point. Synonyme de redémarrage des activités, ce mois marque le début du retour aux choses sérieuses et peut parfois générer du stress au sein de vos équipes.

C'est le bon moment pour prendre la température : réunissez vos collaborateurs lors d'un petit-déjeuner ou d'un déjeuner (physique ou virtuel) et demandez-leur comment ils se sentent. Prenez le temps de les écouter, de les rassurer et demandez-leur quelles sont leurs attentes pour les mois à venir. Récoltez leur feedback et n'hésitez pas à partager le vôtre : selon le rapport 2017 de l'Observatoire du management, la culture du feedback ne s'est pas encore généralisée.

Et plus de 50% des employés disent ne jamais en recevoir de la part de leur manager, ce qui crée parfois une fracture entre managers et salariés et nuit à leur progression (86% des managers se sentent très engagés contre 59% des collaborateurs). En tissant ce lien de vérité, vous pourrez ensuite discuter plus sereinement avec eux des différents axes d'amélioration et de vos priorités pour les mois à venir.

Compte tenu du contexte assez angoissant de la COVID-19, renouvelez l'expérience au moins une fois par mois.

Anticipez un accroissement du télétravail afin de limiter le stress des employés

Avec la récente obligation de porter un masque sur le lieu de travail, nul doute qu'une extension du télétravail est à envisager. Si certains salariés se réjouissent de cette mesure, d'autres, au contraire, peuvent ressentir de l'angoisse à l'idée de se retrouver isolés.

Selon une étude Opinion Way d'avril 2020, 44% des salariés français se déclaraient en situation de détresse psychologique pendant le confinement, 79% d'entre-eux plébiscitaient le soutien de leurs collègues et 70% celui de leur N+1. Pourtant il n'y a pas de fatalité : la distanciation physique ne s'accompagne pas nécessairement d'un isolement.

Mais encore faut-il l'anticiper. Comment ? Par la mise en place, au sein des équipes, d'espaces d'échanges réguliers, qu'ils soient formels ou informels. Et pour cela, rien de mieux que les outils collaboratifs (tels que les réseaux sociaux internes ou les plateformes collaboratives) qui permettent de fédérer l'ensemble de vos équipes et de connecter les salariés entre eux, afin de favoriser les échanges (top-down, bottom-up et transverses) et de fluidifier le travail à plusieurs. Entretenir le(s) lien(s) est en effet essentiel pour aider chacun(e) à garder sa motivation, son énergie et son esprit d'équipe.

Favorisez l'informel à distance pour renforcer la cohésion d'équipe

On le sait : tout le monde ne télétravaille pas dans les mêmes conditions et le manque d'interactions sociales peut rapidement se faire ressentir. La traditionnelle machine à café a disparu et les habituels brassages d'idées en direct ne sont plus qu'un vague souvenir. Pourtant, il existe de nombreuses astuces pour renforcer la cohésion d'équipe grâce à des échanges informels. En effet, nombre d'outils digitaux ont rendu plus souples et plus conviviaux la communication interpersonnelle et sont à la portée des managers :

les GIFs (ces petites images animées souvent humoristiques) qui permettent d'exprimer de manière ludique et informelle des émotions et des sentiments (pour célébrer une bonne nouvelle, féliciter un collègue ou accueillir une nouvelle recrue)

les activités ludiques : chez un éditeur de logiciel, Emmanuelle raconte que "chaque vendredi après-midi pendant le confinement, avait lieu un blind test et un concours de films ; c'était un rendez-vous très attendu qui permettait à toute l'équipe de se retrouver dans la bonne humeur -souvent une bière à la main- pour décompresser et rire ensemble"

les groupes "informels" sur votre réseau social interne (ou votre plateforme collaborative) : un moyen donné à vos salariés d'échanger leurs tips et leurs idées dans des groupes dédiés à leurs centres d'intérêt (cuisine, cinéma, actualités geek ou people...)

enfin, de nombreuses applications en ligne permettent d'initier un moment de détente ludique (ex : skribbl , sorte de pictionnary en ligne, petitbacenligne.net, où l'on peut choisir les champs pour varier les plaisirs, Goutte de Vie qui propose un escape game en ligne) ; de quoi offrir à vos collaborateurs des parenthèses récréatives destinées à leur détente et qui, inévitablement, renforceront aussi la cohésion de votre équipe.

Dans un mode de travail à distance, ou en tout cas hybride ou "phygital" (c'est-à-dire à la fois en présentiel et en distanciel), humaniser la relation et prendre soin de son équipe n'est plus une option, pour les managers : c'est une nécessité. À force de transparence, d'écoute et en multipliant les échanges au quotidien, les managers vont construire et entretenir la cohésion de leur équipe. Avec potentiellement des liens plus étroits qu'aujourd'hui, en présentiel. Devrait en découler : un plus grand engagement de leurs collaborateurs, avec un impact positif sur leur performance.



