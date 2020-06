« Demain, qu’est-ce qui empêchera de poursuivre le télétravail ? » Ronan Vaspart, MIPIM

LA TRIBUNE - La Covid-19 a eu la peau du Marché international des professionnels de l'immobilier (Mipim) en mars, puis en juin. Le Mipim est mort, vive la Paris Real Estate Week ?



RONAN VASPART - Si le Mipim 2020 n'a pu avoir lieu du fait de la Covid-19 et pour des raisons évidentes d'accueil du public, sa prochaine édition se déroulera, bel et bien, en mars 2021 à Cannes, car la rencontre physique est essentielle.

En attendant, il nous semblait essentiel que les décideurs puissent se voir. C'est pourquoi nous avons lancé en avril la plateforme Mipim Connect pour les faire se rencontrer, même virtuellement, et pour leur proposer du contenu.

Et maintenant nous organisons, la semaine du 14 septembre, la Paris Real Estate Week, construite autour de Propel by Mipim, le nouveau nom de Mipim Proptech Europe, qui a réuni, l'an dernier, 2.000 décideurs de 41 pays du monde de l'immobilier, de la technologie et des pouvoirs publics sur la thématique de l'innovation.

L'innovation, tout le monde en parle dans l'immobilier, mais entre des études notariales pas aussi dématérialisées qu'espéré et des collectivités finalement peu équipées en services numériques d'instruction de permis de construire, est-elle aussi incontournable qu'on le dit ?

L'innovation devrait être un pré-requis ! Rien que ces deux derniers mois, les usages ont évolué et créé des fonctionnements des habitats différents, ne serait-ce que par le télétravail ou le vivre-ensemble. Effectivement, lorsque le confinement a été décrété, beaucoup d'acteurs n'étaient pas immédiatement prêts, mais ils ont réagi très vite à cette situation.

Pour autant, nous ne sommes pas là pour conseiller tel ou untel, mais pour nous assurer que les bons professionnels se retrouvent, échangent et apprennent de leurs différences. C'est notre mission. Nos programmes de contenus et nos opportunités de networking vont aider à cela. La crise va en outre inciter les uns et les autres à se transformer.

Comment imaginez-vous d'ailleurs la transformation de la ville ?

Je n'ai pas encore de boule de cristal. Le but est de débattre de ces sujets de RSE, de dérèglement climatique, de biodiversité ou de nature. Demain, qu'est-ce qui empêchera de poursuivre le télétravail ? Cela aura un impact sur l'occupation des villes, des bâtiments, des bureaux, de même que cela imposera des connexions technologiques plus fortes dans les petites villes...