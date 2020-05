Le télétravail va-t-il devenir la norme et le bureau l’exception ?

Conséquence de l'inquiétante crise sanitaire et économique que nous traversons, le télétravail a pris une nouvelle dimension. Jusqu'ici cette pratique ne faisait pas l'unanimité. Elle était somme tout assez marginale: selon nos estimations, 31% des salariés l'avaient adoptée, dont 20 % de manière régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Ce chiffre cachait néanmoins une grande disparité selon les secteurs d'activité et le type de salariés (cadres, les salariés de moins de 29 ans). Mais les professions intermédiaires et les employés aussi aspiraient à plus de flexibilité.

Depuis deux mois, le télétravail est devenu une réalité pour nombre d'entre nous. L'absolue nécessité de poursuivre l'activité a balayé d'un coup tous les freins, obstacles et autres réticences. Bien qu'opéré actuellement en mode dégradé, ce test grandeur nature a mis en lumière l'efficacité de cette pratique et dissipé certaines craintes. Est démontré notamment que le télétravail n'amoindrit nullement l'engagement des salariés.

Néanmoins, les limites de cette solution de flexibilité ont également été exposées au grand jour. Au niveau technique bien sûr mais aussi sur le plan social. 15 jours de...