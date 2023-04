Veille des médias : ChatGPT peut-il faire évoluer les modèles de rémunération des éditeurs ?

OPINION. Chaque jour, des sociétés de veille et d'analyse médias remettent le fruit de leur travail à des milliers d'entreprises et d'institutions. Leur rôle est essentiel : il vise à collecter l'information, l'analyser et la restituer sous format de panorama de presse, d'analyses quantitatives ou qualitatives. Par Christophe Dickès, Global Médias & Copyright Director Onclusive