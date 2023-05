Direct Assurance : qu'est-ce que l'offre valeur à neuf 12 mois ?

Jusqu'à la fin de l'année 2023, l'enseigne vous propose ses contrats avec la garantie Valeur à neuf 12 mois, vous faisant profiter d'une indemnisation égale à la valeur neuve de votre véhicule.

Vous êtes un peu perdu ? Pas d'inquiétude : nous vous expliquons la mécanique de l'offre. Nous en profitons aussi pour vous détailler les autres avantages des contrats auto de Direct Assurance.

L'offre Valeur à neuf 12 mois : qu'est-ce que c'est ?

À la souscription d'un contrat auto de type Tiers Maxi ou Tous Risques, Direct Assurance vous offre déjà la Valeur à neuf 6 mois de votre véhicule. Autrement dit, dans les 6 mois suivant la souscription de votre contrat, votre véhicule vous est indemnisé à hauteur de son prix d'achat en cas d'accident.

En ce moment, la durée de cet excellent niveau d'indemnisation est doublée, devenant une Valeur à neuf 12 mois. Au lieu des 6 mois standards, votre véhicule sera intégralement couvert pendant un an suivant la date d'effet de votre contrat.

En plus de faire une différence sensible sur votre indemnisation, cette offre simplifie votre prise en charge en cas d'accident. Grâce à elle, pas de passage d'expert pour estimer la valeur de votre auto : Direct Assurance se contente de déduire la franchise et vous règle directement le prix d'achat de votre véhicule.

Souscrire à l'offre maintenant

Les autres avantages des contrats Direct Assurance

Cette offre vous donne l'occasion de découvrir les formules Tous Risques et Tiers Maxi. Elles vous assurent une assistance 24 h/24 et 7 j/7, ainsi qu'une garantie personnelle à 400 000 €, mais aussi les bris de glace, les incendies et les vols.

Direct Assurance présente aussi d'autres formules à découvrir. Pourquoi ne pas opter pour sa formule YouDrive ? Ce programme allège la facture en analysant votre conduite tous les mois. Les personnes ayant choisi cette solution réalisent en moyenne 250 € d'économies par an.

Pensez aussi à réunir l'ensemble de vos contrats. Auto, habitation, santé... En les réunissant chez Direct Assurance, vous pourrez profiter de mois remboursés sur votre contrat le plus cher.

Profitez de l'offre valeur à neuf

Si vous cherchiez un nouveau contrat pour protéger votre auto, vous pouvez le doter d'une Valeur à neuf 12 mois. Avec elle et avec les autres avantages de Direct Assurance, aucune inquiétude à avoir quant à votre prise en charge en cas d'accident.