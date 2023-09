L'iPhone 15 déjà en précommande : toutes les informations sur ce smartphone haut de gamme

La célèbre conférence de la marque a fourni toutes les informations nécessaires pour comparer les différentes versions de l'iPhone 15 et les mettre en perspective par rapport à la génération précédente. On vous dit tout !

Peu de changements côté ergonomie et design, le nouvel iPhone ajoute l'USB-C

Concernant l'esthétique extérieure, l'iPhone 15 présente peu de changements significatifs par rapport à son prédécesseur. Comme l'iPhone 14 avant lui, il est disponible en quatre versions : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.

Bien qu'ils conservent l'ergonomie emblématique des smartphones Apple et leur style épuré, leurs dimensions restent sensiblement les mêmes que sur les modèles précédents. Par exemple, l'iPhone 15 Plus affiche des dimensions presque identiques à celles de l'iPhone 14 Plus, à quelques millimètres près.

Les coques de ces smartphones sont fabriquées en aluminium et en verre teinté pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, ou en titane pour l'iPhone 15 Pro et Pro Max. Si ces derniers promettent une plus grande résistance aux chocs, ils ne changent rien à l'étanchéité : toutes les déclinaisons de l'iPhone 15 sont étanches à l'eau et à la poussière, avec une certification IP68.

L'une des principales évolutions concerne la connectique. Apple a choisi d'abandonner son port Lightning historique, le remplaçant par l'USB-C. Plus polyvalente, elle prend en charge l'USB 2 et l'USB 3 sur les iPhone Pro et Pro Max.

Une multitude de coloris sont disponibles :

5 coloris pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus : rose, jaune, vert, bleu et noir.

4 coloris pour l'iPhone 15 Pro et Pro Max : Titane naturel, Titane bleu, Titane gris et Titane noir.

Précommander l'iPhone 15 Pro Max

Dynamic Island, nouvelles puces, qualité photo... Là où l'Apple iPhone 15 se démarque

Sous le capot de l'iPhone 15, des changements significatifs se dessinent. Concernant la taille, vous retrouverez :

Les premiers sont conçus pour une utilisation à une main. Les seconds offrent une expérience plus confortable. Les versions Pro et Pro Max se distinguent par l'intégration de la technologie ProMotion. Celle-ci adapte le taux de rafraîchissement de l'écran de manière dynamique, en fonction du contenu de l'utilisateur.

L'iPhone 15 est alimenté par de nouvelles puces, baptisées A16 et A17 Bionic. Développées en interne chez Apple, accompagnées de GPU à 5 cœurs (6 cœurs dans le cas des iPhone 15 Pro et Pro Max), elles offrent des performances très élevées. Sans surprise pour un modèle de cette gamme, même le modèle standard peut répondre à des applications exigeantes.

Une nouveauté importante est la généralisation de la Dynamic Island. Jusque-là disponible sur les versions Pro et Pro Max, la célèbre encoche est désormais présente sur toutes les déclinaisons. Elle aidera l'utilisateur à accéder plus facilement à ses notifications.

La photographie fait partie des domaines où les évolutions sont les plus notables. L'iPhone 15 est équipé d'un nouveau capteur principal de 48 mégapixels, offrant une nette amélioration de l'image par rapport aux 12 mégapixels de l'iPhone 14. Les versions Pro et Pro Max profiteront aussi de la 2e génération de stabilisation optique. À l'ultra grand-angle, elles ajoutent aussi un téléobjectif avec zoom optique x5 (x3 pour la version Pro).

L'autonomie et le stockage restent impressionnants, allant de 20 heures de lecture vidéo sur l'iPhone 15 à 29 heures sur l'iPhone 15 Pro Max. Ce dernier est disponible dans des configurations de stockage allant de 256 Go à 1 To, les autres modèles démarrent à 128 Go.

Précommander l'iPhone 15 Pro dès maintenant

Les tarifs de l'iPhone 15 selon la quantité de stockage

Les prix de l'iPhone 15 sont similaires à la version précédente, et même inférieurs selon le modèle choisi. Par rapport aux tarifs de lancement de l'iPhone 14, certains affichent jusqu'à 100 € de moins.

Voici le détail des prix pour l'iPhone 15 :

iPhone 15 : à partir de 969 € pour la version 128 Go, jusqu'à 1 349 € pour la version avec 512 Go de stockage.

iPhone 15 Plus : à partir de 1 119 € pour la version 128 Go, jusqu'à 1 499 € pour la version avec 512 Go de stockage.

iPhone 15 Pro : à partir de 1 229 € pour la version 128 Go, jusqu'à 1 859 € pour la version 1 To.

iPhone 15 Pro Max : à partir de 1 479 € pour la version 256 Go, jusqu'à 1 979 € pour la version 1 To.

Précommander l'iPhone 15 Plus

Précommandes et sortie de l'iPhone 15 : les options pour acheter son prochain smartphone Apple

L'iPhone 15 sera disponible à partir du 22 septembre prochain, avec la possibilité de précommander dès maintenant pour une réception immédiate. C'est l'occasion de découvrir la nouvelle génération d'iPhone qui, tout en restant haut de gamme, propose des modèles adaptés à différents besoins et préférences.

Si vous ne souhaitez pas attendre, le nouvel iPhone est accessible en précommande depuis le vendredi 15 septembre à 14 heures. Cette alternative vous garantit de recevoir votre achat le plus tôt possible.

Précommander l'iPhone 15 dès maintenant

Les 4 déclinaisons de l'iPhone 15 laissent l'embarras du choix. Vous savez désormais ce que cette nouvelle génération vous apportera. Songez aux avantages des précommandes pour être sûr de recevoir votre exemplaire dans les meilleurs délais.