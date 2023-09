Matelas Emma ou Bultex : quelle marque de matelas choisir ?

Lorsque nous dormons, notre métabolisme se régénère, nos cellules se renouvellent et la sécrétion de nos hormones est stimulée. Le sommeil permet aussi de restaurer notre système immunitaire, de préserver l'activité cardiaque et d'entretenir le cerveau. Bien dormir permet donc de récupérer physiquement, mais aussi sur un plan mental. Vous hésitez entre les marques Emma et Bultex ? On vous aide à faire votre choix !

Le matelas Emma : pour un soutien ferme

Spécialisée dans les matelas à mousse à mémoire de forme, Emma est de plus en plus populaire sur internet. Garantis 10 ans, ses articles de literie sont conçus par des experts. Parmi les best-sellers de la marque Emma, le matelas Confort 160 x 200 (589 €) comprend 3 couches pour une épaisseur de 18 centimètres. Pour un confort optimal, il possède une mousse hypoallergénique Ultra-Dry très respirable. Disposée en surface, elle aide à réguler la température du corps tout au long de la nuit pour un maximum de fraîcheur. Cette housse thermorégulatrice est aussi lavable en machine pour un entretien facilité. Le matelas Confort d'Emma est également doté d'une mousse Airgocell, qui évacue la chaleur tout en apportant une sensation de confort immédiate. Sur la dernière couche, la mousse HRX maintient aussi la colonne vertébrale pour soulager le mal de dos.

Commander le matelas Confort Emma

Le matelas Bultex : pour soulager les points de pression

Les matelas Bultex sont préconisés pour soulager les douleurs spécifiques, en particulier au niveau du dos, des muscles ou des articulations. Disponible à 682 € sur Cdiscount, le matelas Tracky de Bultex offre un confort ferme. Il offre un maintien optimal des zones de pression, comme la nuque, les épaules, le bassin et les articulations, grâce à sa mousse nano haute résilience de 16 centimètres d'épaisseur. Disponible en taille standard de 160 x 200 centimètres, il mesure 21 centimètres d'épaisseur. Il est également réversible. Vous pourrez profiter de sa face fraîche en été ou de son côté plus chaud et réconfortant en hiver. Ce matelas deux places a aussi bénéficié d'un traitement antibactérien et antiacarien pour un confort à toute épreuve.

Commander le matelas Bultex

Quelques critères pour bien choisir votre matelas

Pour trouver le bon matelas, mieux vaut miser sur des marques renommées, comme Emma et Bultex. Il faut compter en moyenne entre 500 € et 1 000 € pour un matelas en mousse à mémoire de forme de qualité. Ce type de matelas présente de nombreux atouts non négligeables. Très confortable, il soutient parfaitement le corps tout au long de la nuit. Conçu pour offrir un maximum d'amorti, il épouse la forme du corps pour soulager toutes vos douleurs tout en équilibrant les points de pressions. Il offre aussi une indépendance de couchage, ce qui est très important lorsque vous partagez votre lit avec votre conjoint, que vous n'avez pas la même position pour dormir et que vous ne faites pas le même poids.

Commander le matelas Emma

Commander le matelas Bultex

Que vous dormiez sur le dos, sur le côté ou sur le ventre, ces deux matelas sont faits pour vous ! En achetant votre matelas sur Cdiscount, vous pouvez choisir de payer en 4 fois sans frais pour investir en étalant vos mensualités. Il ne vous reste plus qu'à choisir !