Samsung vous offre des Galaxy Buds2 pour tout achat d'une Galaxy Watch5

Son catalogue ajoute régulièrement de nouvelles remises et de nouveaux bons plans sur ses smartphones et autres appareils connectés.

La nouvelle opération promotionnelle de Samsung concerne l'une de ses meilleures montres high-tech : la Galaxy Watch5. En plus d'un prix en baisse, elle est actuellement cédée avec des écouteurs Bluetooth offerts. C'est le moment de découvrir l'un et l'autre.

Montre moins chère et écouteurs offerts : les détails de l'offre Samsung

Avant d'en dire davantage sur leurs caractéristiques techniques, précisons les détails de cette opération. Jusqu'au 30 juin, Samsung présente une offre de reprise de 50 € en cas d'achat d'une montre Galaxy Watch5 ou Watch5 Pro. En outre, elle vous offre une paire d'écouteurs Galaxy Buds2.

Ce n'est pas tout. Cette offre s'ajoute à d'autres bons plans : jusqu'au 25 juin, la Galaxy Watch5 profite de 30 € remboursés. La réduction grimpe à 70 € sur la version Pro de cette montre.

Ajoutez à cela une livraison et des retours gratuits. Avec les facilités de paiement et les garanties apportées par Samsung, vous avez toutes les cartes en main pour profiter du potentiel de la Galaxy Watch5.

Profitez maintenant de l'offre Samsung

La Galaxy Watch5, une excellente montre connectée signée Samsung

La Watch5 de Samsung fait partie des montres haut de gamme. Elle est prévue pour suivre les personnes dans toutes leurs activités du quotidien. Si ses capteurs peuvent suivre vos sessions sportives et même la qualité de votre sommeil, son design la rapproche d'une esthétique traditionnelle. Elle intègre aussi un GPS permettant un suivi beaucoup plus précis lors d'activités en extérieur.

Par rapport à d'autres montres, la Galaxy Watch5 se démarque par la lisibilité de son écran. La technologie Super AMOLED améliore le contraste afin de garder les fonctions lisibles et utilisables en toutes circonstances.

La version Pro se veut plus robuste et plus endurante. L'appareil dispose d'une batterie plus conséquente, capable de satisfaire des utilisations plus longues. Avec la recharge rapide, elle permet de tenir très longtemps loin de toute prise électrique. Son verre saphir est aussi plus résistant. La Galaxy Watch5 et Watch5 Pro sont toutes deux certifiées IP68, garantissant leur étanchéité à l'eau et à la poussière.

La Galaxy Watch5 Pro ajoute des fonctions de suivi utiles aux sportifs aguerris. Sa navigation point à point autorise un retour guidé parfait pour les grands randonneurs.

Acheter la Galaxy Watch5

Ce qu'il faut savoir sur les écouteurs Galaxy Buds2

Que faut-il savoir sur les écouteurs Samsung qui accompagneront votre nouvelle montre connectée ? Ce modèle est remarquable par la qualité de sa réduction de bruit. Les trois microphones et le capteur de voix sont optimisés par une intelligence artificielle. Ils permettent d'annuler les sons environnants, même les plus subtils (comme le bruit du vent). Vous n'entendrez rien d'autre que votre interlocuteur ou votre musique.

Samsung garantit une réduction de bruit allant jusqu'à 98%. Elle est réglable selon 3 niveaux, leur permettant de répondre à diverses situations. Le son devient plus pur. Compatible Dolby Atmos, il ajoute la technologie Audio Head Tracking améliorant la spatialisation du son.

Par rapport à d'autres écouteurs Bluetooth, les Buds2 de Samsung sont plus légers. Avec 5 grammes par écouteur, la marque affirme même qu'il s'agit de ses accessoires les plus légers à ce jour. Ils sont livrés avec des embouts de différentes tailles, leur permettant de répondre à des profils d'utilisateurs très différents.

Profitez gratuitement des Galaxy Buds2

Si elle n'est pas pour vous, cette offre constitue aussi une excellente idée de cadeau. Le site de Samsung ne se contente pas des montres connectées et des écouteurs sans fil. Les smartphones et toutes les autres catégories de l'enseigne sont concernés par des bons plans réguliers. En ce moment, par exemple, les smartphones Galaxy Z Flip4 et Fold4 s'accompagnent de belles solutions de reprise.