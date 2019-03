À Vernon, le site fondateur de l'aventure spatiale européenne reprend vie

Dans la mémoire des historiens de l'aérospatiale, le Laboratoire de recherche balistique et aérodynamique (LRBA) a accédé au rang de mythe. C'est sur cet espace de 70 hectares, au creux d'une forêt, qu'est née dans les années soixante la première fusée française, la Véronique (contraction de Vernon et d'électronique), ancêtre d'Ariane. À l'époque, l'endroit est une véritable ville, maillée de routes, truffée de bâtiments, d'usines et flanquée d'une cité jardin. Las. La réforme de la carte militaire, lancée en 2008 par Hervé Morin, ministre de la Défense, sonne le glas du LRBA quatre ans plus tard.

Revendue pour un euro symbolique à la municipalité et confiée aux bons soins d'une société publique locale, l'ancienne friche militaire tente depuis de se réinventer sous l'oeil attentif de... Morin Hervé, devenu président de la Région Normandie. À la manœuvre, Sébastien Lecornu, ex-maire de Vernon, aujourd'hui ministre des Collectivités. L'édile se dépense sans compter pour repeupler les 50.000 m² de bureaux et d'ateliers et les 130 maisons et immeubles restés debout après démolition des locaux les plus vétustes. « On s'est beaucoup astiqué les petites cellules grises pour imaginer un...