« Bretagne cinéma », une offre régionale pour doper la filière audiovisuelle

En remportant, en 2018, le César du Meilleur court-métrage, Les Bigorneaux d'Alice Vial a ouvert une période propice pour la filière audiovisuelle bretonne. En 2019, quatre films, dont deux courts-métrages d'animation, ont été sélectionnés par l'Académie des César, et pour l'heure, deux films d'animation, dont Mémorable de Bruno Collet sur la maladie d'Alzheimer, figurent dans la présélection de l'édition 2020. Ces récompenses et ces nominations témoignent autant de la singularité des productions que de la vitalité de la filière cinéma et audiovisuel en Bretagne. Dans les trois ans qui viennent, celle-ci devrait être encore plus visible.

César du meilleur court-métrage 2018, « Les Bigorneaux » d'Alice Vial a été produit par Les Films du Cygne, avec les aides de la Région Bretagne, Finistère, CNC, Adami. [Crédit : Les Films du Cygne]

Pour redonner du punch à sa politique en faveur du cinéma et de l'audiovisuel et adapter ses dispositifs de soutien aux besoins d'un marché en évolution, la Région Bretagne a dévoilé en mars un plan de 24 millions d'euros sur trois ans (2019 - 2021). Avec l'ambition de regagner quelques places dans le palmarès des régions attractives pour les...