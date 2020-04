Covid-19  : NG Biotech commercialise un test de diagnostic rapide

La lutte contre la pandémie de Covid-19 met en lumière les entreprises de biotechnologies bretonnes. Après l'autorisation de tests sur patients infectés de la molécule d'Hemarina (Roscoff), Hemo2Life, un transporteur universel d'oxygène issu de l'hémoglobine du ver marin, NG Biotech a lancé mardi la commercialisation du premier test ultra-rapide français de détection de l'infection au virus SARS-Cov-2. Marqué CE, ce test sérologique en bandelette permet en 15 minutes d'indiquer le statut immunitaire du patient en détectant les anticorps produits par l'organisme lors de l'infection au virus. Il est obtenu à partir d'une simple goutte de sang.

Dispositif "tout-en-un"

Ce test, dont les performances ont été validées en collaboration avec le CEA et l'AP-HP (Paris-Saclay, hopîtaux Paul Brousse, Lariboisière, Parly-2), est commercialisé via un dispositif exclusif « tout-en-un », à usage unique, intégrant un auto-piqueur et un collecteur de sang capillaire. Il permet ainsi « une utilisation au chevet du patient comme en autotest » fait valoir l'entreprise de Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine), dirigée par Milovan Stankov Pugès et spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de solutions de diagnostic rapide en santé (tests de grossesse, résistance antibiotiques ...). NG Biotech, qui en janvier 2019 avait levé 3 millions d'euros pour accélérer le déploiement commercial international de ses solutions, ajoute que dans un premier temps, son produit sera « proposé en priorité au système de soin français, afin qu'il puisse assurer au plus vite une meilleure stratification des patients et un suivi du statut immunitaire ».

Deuxième site de production en Bretagne, 1 million de tests en juillet

« L'enjeu est de permettre d'identifier très vite, dans les populations à risques (personnes âgées, malades présentant des symptômes évocateurs) ainsi que dans celles qui sont exposées à un risque élevé d'infection (personnels soignants), les personnes qui devront être prises en charge et être isolées. Il s'agit également de détecter et d'isoler les porteurs sains », précise le Dr Calvo, directeur du Développement Stratégique de NG Biotech.

Pour atteindre à très court terme une capacité de production de l'ordre de 2 millions de tests par mois, la société vient d'ouvrir à Guipry-Messac un deuxième site de production en série. 70 000 tests devraient être commercialisés en avril, un million en juillet, pour un tarif compris entre 7 et 15 euros.

Afin d'assurer les commandes, l'entreprise de 40 personnes (qui réalise 3 millions d'euros de chiffre d'affaires) prévoit de doubler ses effectifs rapidement.

« Un test de dépistage rapide, reproductible, simple et peu coûteux aidera tous les soignants avec un impact massif sur la population », estime le Dr Ali Afdjei, médecin urgentiste au Centre hospitalier de Parly-2. Son confrère Thierry Naas, codirecteur du Centre national de référence de la résistance aux antibiotiques, met pour sa part en avant les « très bonnes performances biologiques du NG-Test » et sa « valeur prédictive positive de 100 % ». Un bon point pour NG Biotech. Il y a quelques jours, le professeur Vincent Thibault, chef de service du laboratoire de virologie aux CHU de Rennes indiquait que les tests de dépistage du coronavirus, notamment via le prélèvement nasal, n'étaient fiables qu'à 70%.

Concurrence internationale

Dans la concurrence internationale qui s'organise pour l'élaboration de tests plus efficaces, NG Biotech fait face aux entreprises Abbott (E-U), Mobidiag (Finlande), Innovita (Chine) et à l'alsacienne Biosynex. Depuis sa création en 2012, la PME bretonne bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du département d'Ille-et-Vilaine, de bpifrance, et des réseaux Entreprendre, Médicen et Rennes Atalante.