Télétravail : comment Orange Grand Ouest accélère avec Klaxoon ?

Le partenariat signé début 2020 avec la scaleup rennaise Klaxoon anticipait déjà l'objectif de la direction territoriale Orange Grand Ouest d'orienter ses 16.000 salariés vers de nouvelles pratiques de management et de travail à distance. La crise sanitaire et le confinement ont accéléré le calendrier de mise en œuvre de cette transformation numérique. 1.000 salariés d'Orange Grand Ouest, qui réunit depuis avril 2019 les régions Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire, utilisent la suite d'outils de travail en équipe développée par Klaxoon, et qui permet la collaboration à distance, en mode simultané et en différé. Alors qu'au 17 mars, Orange avait placé 80 % de ses salariés en télétravail, le nombre d'utilisateurs dans le Grand Ouest a été multiplié par quatre en quelques semaines. 3 à 4.000 salariés ont au moins assisté à un « moment Klaxoon ». Pierre Jacobs, le directeur d'Orange Grand Ouest, qui souligne que les outils Klaxoon ont permis aux équipes d'être plus agiles durant le confinement, quelle que soit leur organisation à domicile, ambitionne d'étendre la licence à l'ensemble de ses collaborateurs d'ici à la fin de l'année ou début 2021. Cela concernera la centaine de métiers regroupés au sein de la direction (technique, gestion clients, R&D, vente ...).

Forte proportion en faveur du travail à distance

« La collaboration avec Klaxoon remonte à 2016 sur des métiers spécifiques d'Orange Business. Aujourd'hui, elle est étendue à grande échelle. Ce partenariat est né d'une réflexion visant à affranchir les distances entre des salariés répartis sur 20 départements, tout en créant de la cohésion et en évitant les risques écologiques et sanitaires liés aux déplacements » a expliqué Pierre Jacobs lors d'une visio-conférence la semaine dernière. « Klaxoon a l'avantage de placer l'humain au centre des problématiques métiers, grâce à une interface simple d'utilisation, ludique et conviviale. Tant dans l'organisation du travail que dans les réunions, les usages sont simplifiés et redonnent à chacun la possibilité d'être proche, même à distance ».

Né d'un choix managérial, le modèle est donc appelé à perdurer. Un sondage mené sur 800 salariés du Grand Ouest montre que la majorité d'entre eux plébiscite le travail à distance pour l'avenir.

Malgré la difficulté du passage à l'échelle dans une grande entreprise, la transformation d'Orange...