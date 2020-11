Le marché (très) porteur de Pharmedigroup

Antoine Laurent a quitté la région parisienne pour installer son entreprise en Touraine. (Crédits : Reuters)

AZAY-SUR-CHER (37). La start-up Pharmedigroup, basée entre Touraine et Boulogne Billancourt, qui opère notamment une marketplace BtoB de parapharmacie, vient de lever 2 millions d’euros. Objectifs : soutenir et accélérer croissances organique et externe.