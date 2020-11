A Colmar, le commerçants veulent sauver leurs ventes à Noël

L'arrêté municipal signé par Eric Straumann n'a pas eu tout l'effet escompté. Le 31 octobre, en contradiction avec les restrictions décidées par le gouvernement face à la crise sanitaire, le maire (Divers Droite) de Colmar a autorisé la réouverture des commerces non alimentaires de vente au détail. La réaction du préfet du Haut-Rhin n'a pas tardé : contesté devant le tribunal administratif, l'arrêté a été suspendu cinq jours plus tard. "J'étais conscient de la fragilité de cet arrêté", reconnaît Eric Straumann. La liberté promise tenait davantage du geste politique que de l'action économique. "L'objectif était de secouer le gouvernement afin de rétablir l'équilibre entre les commerces de centre-ville et les hypermarchés. Sur ce point, j'ai réussi", veut croire Eric Straumann.

Les commerces non alimentaires colmariens sont donc restés fermés. Pour les adhérents des Vitrines de Colmar, l'association locale qui fédère 220 entreprises locales, il était devenu urgent de mettre en service la place de...