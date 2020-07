Pour attirer ceux qui veulent quitter Paris, Reims veut séduire les financiers

L'installation à Reims d'une antenne décentralisée de BPCE Services Financiers, spécialisée dans la mise en conformité des opérations de paiement, confirme le renforcement de l'écosystème banque et assurance dans l'agglomération champenoise. "Reims a déjà créé 3000 emplois exogènes dans la finance depuis 2003. L'implantation du deuxième groupe bancaire français apporte de nouvelles opportunités professionnelles à saisir", se réjouit le maire Arnaud Robinet (LR).

L'agglomération met en avant son offre foncière et son immobilier de bureaux à 30 minutes en TGV de l'aéroport de Roissy. "Nous pouvons offrir sans attendre 250 000 mètres carrés à construire sur le site de la gare TGV de Bezannes", confirme Jean-Yves Heyer, directeur général d'Invest in Reims, l'agence de développement économique créée par la métropole et la chambre de commerce et d'industrie. "Les coûts au mètre carré sont entre trois et cinq fois moins élevés qu'à Paris", calcule Dimitri Ghattas, directeur général de BPCE Services Financiers, qui a piloté son projet d'implantation pendant la période de confinement, cette année au printemps. "Les ressources humaines n'ont créé aucune inquiétude. On a eu tout de suite beaucoup de candidats. Une partie du recrutement s'est...