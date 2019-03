L'hydrolienne de Boulogne-sur-Mer bientôt commercialisée

Son mouvement est hypnotique. Dans le bassin de l'Ifremer, l'hydrolienne ondule dans l'eau à la manière d'une queue de baleine... Utiliser l'ondulation plutôt que des turbines est une véritable innovation de rupture. Dans la version fluviale, l'énergie de la poussée est transformée en électricité grâce à un mat qui entraîne une roue, hors de l'eau. Dans la version marine, des générateurs sont embarqués sur la membrane.

Après six ans d'études, la startup Eel Energy (eel signifiant anguille en anglais) entre dans une phase de pré-commercialisation. « Nous allons tester en milieu naturel pendant six mois. À la fin des essais, nous pourrons prendre des commandes », s'est réjoui Franck Sylvain, fondateur de la startup lors de la présentation de la membrane ondulante de son hydrolienne fluviale au bassin Ifremer de Boulogne-sur-Mer. Les premiers essais en mer se sont révélés concluants, les algues glissant sur le dispositif et la faune marine n'étant pas particulièrement perturbée, d'après le créateur.

Un coût de revient sous les 150 euros le mégawatt

Non seulement le coût de revient de la production d'électricité de cette hydrolienne est passé en dessous des 150 euros le mégawatt (là...