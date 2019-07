"Ce qui fait réfléchir les entreprises c'est surtout l'investissement temps" (Sylvie Brion)

LA TRIBUNE - Comment se prépare-t-on à l'ouverture d'un Village by CA ?

SYLVIE BRION - J'ai monté un dossier d'opportunités jusqu'à la présentation au comité de labellisation de la fédération nationale et ai fait le tour des Villages. À Paris, pour son côté atypique, puis à Rennes, Lille, Rouen, Toulouse, Vannes, Sofia Antipolis et Nantes ou je me suis immergée pendant une semaine. Avant d'ouvrir un Village, j'avais besoin de vivre ces ambiances, de mesurer les rapports entre les équipes et les startups.

Quelles sont les spécificités du Village by CA Brie Picardie ?

Nous avons conçu un accélérateur qui colle à notre territoire autour de la ville durable, de l'économie du tourisme et de l'agroalimentaire. Nous sommes situés à 30 km de Paris, sur le Val d'Europe, près de Marne-la-Vallée, à proximité de la gare Ouigo, qui dessert une soixantaine de villes.

Nous nous sommes installés dans une ancienne entreprise pharmaceutique. D'emblée, nous avons pris l'option de louer les locaux. Le cycle de la construction immobilière nous emmenait sur deux ou trois ans, et ça, c'était hors de question. En termes de startups et d'innovation, il est difficile d'avoir une vision globale sur la...