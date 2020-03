Coronavirus : le passe Navigo sera remboursé en avril

(Crédits : Reuters)

La mesure concernera ceux qui achèteront un abonnement mensuel pour "aller travailler aux fonctions essentielles pour le pays" et ceux qui sont confinés chez eux et qui avaient acheté un abonnement annuel, a précisé la présidente de la région Valérie Pécresse au Journal du dimanche. Le passe Navigo senior et la carte Imagin'R sont aussi concernés par ces mesures.