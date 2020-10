Surface de 4m2, "cahier de contact", restaurant à six... les nouvelles restrictions à Paris

Le passage en zone d'alerte maximale de Paris et la petite couronne a entraîné la mise en place de mesures restrictives plus sévères. Celles concernant les bars et restaurants bouleversent l'organisation de ces établissements. Si les premiers sont contraints de fermer - sauf exception pour les « débits de boisson » - les seconds peuvent poursuivre leur activité à condition de respecter un protocole sanitaire strict. « Ce sont des mesures de freinage car l'épidémie va trop vite. Il faut la freiner avant que le système de soins ne soit débordé », a justifié le préfet de police de Paris Didier Lallement lundi 5 octobre.

Lire aussi : Les bars parisiens et en petite couronne fermés pour deux semaines

Un cahier de contact pour tracer les clients

Première grande nouveauté : les clients d'un restaurant devront laisser leur nom, leur numéro de téléphone et éventuellement leur e-mail dans un "cahier de contact". Ils pourront ainsi être prévenus par l'Assurance maladie en cas de détection d'un cas de Covid-19 chez un consommateur venu dans l'établissement. Ils ne seront toutefois pas contraints de télécharger l'application StopCovid, comme des rumeurs l'évoquaient, même s'ils y seront « fortement incités », ont précisé le ministère de la Santé et celui de l'Économie à l'AFP. Une mesure déjà mise en place dans de nombreux pays (Italie, Allemagne, Portugal, Suisse, Belgique, Angleterre, Autriche, Nouvelle-Zélande, etc) dont certains dès le déconfinement.

Lire aussi : L'application StopCovid "n'a pas obtenu les résultats espérés",...