L'ESS nantaise veut tisser des liens avec l'économie traditionnelle

« Nous travaillons déjà avec Système U, le logisticien Idea, l'Adapei... mais nous avons des difficultés à convaincre le secteur public et les collectivités, qui ont parfois du mal à accepter l'innovation dans leur fonctionnement », constate Anne-Laure Mesguen, fondatrice de l'entreprise solidaire Benevolt, à Nantes, qui accompagne la sortie de la vie active et aiguille des retraités et préretraités vers des missions de bénévolat dans les entreprises, les collectivités, les associations. Si les acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) se félicitent de la récente reconnaissance amenée par la labellisation « Territoire French Impact », ils « attendent maintenant des actes concrets, lance Céline Durand, déléguée générale de la Caisse régionale de l'ESS Pays de la Loire, où Le Mans et Nantes ont été labellisés. On aimerait notamment que des mesures d'impact soient coréalisées avec les acteurs de l'ESS pour montrer ce que cette forme d'économie permet et ce qu'elle évite ».

Changer d'échelle

Historiquement très ancrée en Pays de la Loire, l'ESS, c'est plus de 15.000 établissements, 1.650 000 emplois et plus de 4 milliards d'euros de masse salariale. Notamment sur le bassin...