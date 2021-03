Améliorer son habitat à l'aire du digital

En effet, de grands groupes spécialisés dans l'amélioration de l'habitat transforment aujourd'hui l'image un peu ancienne de l'artisan de quartier pour lui redonner un second souffle. C'est notamment le cas de Mister Menuiserie avec son concept « phygital ». Mêlant à la fois la qualité de la proximité et la facilité du digital, ces nouveaux concepteurs et artisans vous rendent la tâche plus facile, pour faire de votre maison l'habitat idéal !

L'amélioration de l'habitat avec le phygital, qu'est-ce que c'est ?

Pour démarrer un projet de chantier, deux choix s'offrent aujourd'hui à vous :

D'une part, vous pouvez sélectionner des artisans proches de chez vous, mais n'avez parfois aucun véritable recul sur leur capacité à répondre à vos besoins ;

D'autre part, vous pouvez trouver tous les spécialistes les plus pointus sur Internet, mais il est alors difficile d'évaluer à distance la qualité de leur travail.

Face à ces deux problématiques, la tendance du « phygital » rencontre un grand succès. En effet, de grands groupes comme Mister Menuiserie ont mis le commerce phygital au cœur de leurs préoccupations. Ils déploient 100 magasins en France qui bénéficient de tous les avantages des magasins spécialisés habituels, mais en y intégrant les données et méthodes du digital afin de vous faciliter le travail ! Grâce à des bornes tactiles connectées installées dans ces magasins, vous pouvez consulter un vendeur physique et lui poser toutes vos questions, mais vous avez aussi toute la liberté de vérifier les prix de vos matériaux en temps réel, de consulter un catalogue interactif ou de faire des recherches plus poussées en ligne avant de passer à l'achat.

De plus, la technologie phygital vous permet de bénéficier de la conception 3D personnalisée afin de vous projeter dans votre projet d'amélioration d'habitat comme vous le souhaitez.

Des outils de pointe à la portée de tous

Avec l'amélioration de l'habitat 2.0, des outils innovants et pointus sont désormais disponibles au grand public. Vous pouvez donc librement imaginer votre projet en toute sérénité, en gardant les yeux ouverts sur les tendances du marché, les prix moyens disponibles et les prestations proposées. De plus, rien ne vous empêche de vous faire coacher par un expert technique gratuitement avant de débuter vos travaux ! De même, vous pouvez profiter de ces conseils pour vous assurer de la faisabilité de vos travaux et lui faire réaliser la prise des mesures nécessaires sur le chantier.