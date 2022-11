Comment passer un bon séjour à Nice  ?

Choisir un bon logement

Comme mentionné ci-dessus, Nice est une grande ville touristique. Elle est donc bondée d'hôtels prêts à vous accueillir pour votre séjour. Cependant, il est important de faire attention à l'emplacement avant d'en réserver un. À cet effet, vous retrouvez deux endroits stratégiques qui sont appropriés pour passer de bons moments. Le premier est la promenade des Anglais.

Cette zone vous permet de profiter de la plage sans vous éloigner du Centre-Ville, où vous pouvez facilement vous rendre en faisant appel à Kingdom Limousines. Vous pouvez aussi prendre un hôtel proche des gares :

Nice Ville ;

Nice Saint-Augustin ;

Nice Riquier.

Ainsi, vous pourrez facilement prendre le train pour aller visiter les autres villes de la Côte d'Azur. Toutefois, avant de faire votre réservation, il est important de bien vérifier les avis sur les hôtels. Pour cela, vous pouvez utiliser un comparateur de prix. Aussi, si vous voulez profiter des prix intéressants, réservez le plus tôt possible.

Par ailleurs, si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez opter pour une auberge de jeunesse, une chambre à louer ou une location saisonnière. Ceux-ci sont généralement plus abordables que les hôtels, en termes de coût.

Choisir un bon moyen de déplacement

Ce n'est sûrement pas en restant dans votre chambre d'hôtel matin, midi et soir que vous passerez un bon séjour à Nice. Vous devez sortir, vous promener, aller à la découverte des plus beaux endroits. Mais pour cela, vous devez disposer d'un bon moyen de déplacement. À cet effet, si vous avez prévu un budget pour cela, n'hésitez pas à faire appel à un chauffeur privé à Nice. Ceci vous permet de disposer d'un grand confort lors de vos déplacements.

Par contre, si votre budget est limité, il existe plusieurs autres moyens de déplacement plus abordables. C'est le cas de la location de vélo, le Tram pour aller du nord de la ville au sud-est, le Train pour effectuer de longs déplacements... Toutefois, il faut souligner que toutes les gares des grandes villes se trouvent sur le littoral.

Visiter les meilleurs endroits

Lorsque vous aurez défini le moyen de déplacement le plus adapté pour vous, il ne reste qu'à sélectionner les meilleurs endroits à visiter. Et il faut dire que la liste est longue. En tête, vous avez la promenade des Anglais. Il s'agit d'une avenue longue de 7 km, tout au long de laquelle vous pouvez contempler de jolies et luxueuses bâtisses. Elle a été réalisée en 1822 par les Anglais, d'où son nom. Ensuite, vous avez le vieux Nice qui est un lieu mythique doté de plusieurs marchés et ruelles.

Tout au long de votre promenade, vous ne devez pas non plus manquer de faire un tour par la place niçoise Garibaldi. C'est l'une des plus vieilles places de la ville, et elle compte de nombreux restaurants ou vous pourrez vous arrêter pour déguster quelques spécialités de Nice. Il en est de même pour la somptueuse colline du château.

En prenant de la hauteur sur cette dernière, vous aurez l'occasion de scruter de l'œil la ville et ses alentours. En dehors de ceux-ci, vous retrouvez plusieurs autres endroits à ne pas manquer durant votre séjour. C'est le cas de :

Le cours Saleya ;

Le musée d'Art contemporain et d'Art moderne ;

Les musées Matisse et Marc Chagall ;

La cathédrale religieuse de Saint-Nicolas, etc.

Gouter aux meilleurs plats

Pour parfaire votre séjour dans la ville niçoise, rien de tel que de déguster les spécialités de la région. Elles sont délicieuses, mais aussi très variées. Au nombre de celles-ci, vous avez le socca. C'est une galette réalisée à base de farine. Ensuite, vous avez la célèbre salade niçoise composée de plusieurs crudités. Vous y retrouvez généralement des œufs, de la tomate et plusieurs autres ingrédients. N'hésitez pas non plus à gouter aux farcis niçois, réalisé avec des saveurs différentes.

Mais ce n'est pas tout. Pour égayer vos papilles gustatives, le pan-bagnat est un repas à ne surtout pas manquer. Il s'agit d'un sandwich dont la saveur est irrésistible. Il en est de même pour la pissaladière, une tarte réalisée avec des ingrédients divers. Par ailleurs, ne manquez pas de gouter à la tapenade. C'est une pâte à base d'olives et de tomates. Vous pouvez l'accompagner avec du pain. Enfin, testez les gnocchis et vous en redemanderez.