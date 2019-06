Comment Prim’Eni finance la rénovation énergétique des foyers français ?

Faire des travaux d'isolation, remplacer une chaudière à gaz, installer un chauffe-eau solaire..., les travaux de rénovation énergétique riment avec économies et écologie grâce à la réduction de la consommation d'énergie et de la baisse des rejets de gaz à effet de serre. Pour les rendre financièrement plus accessibles, tout ou partie des travaux peuvent être subventionnés par des aides. Ces aides restent néanmoins encore insuffisamment connues... Parmi les dispositifs existants sur le marché, l'éco-prime conçue par l'énergéticien Eni - baptisée Prim'Eni - est un programme de subvention à la rénovation fondé sur les certificats d'économies d'énergie (CEE) : les fournisseurs d'énergie ont l'obligation de réaliser des économies d'énergie. Pour cela, l'une des voies possibles est d'inciter leurs clients à réaliser des travaux permettant des économies d'énergie ; en contrepartie, ils collectent les CEE correspondant aux rénovations en question. La cible ? L'éco-prime d'Eni, cumulable avec le crédit d'impôt ainsi qu'avec l'éco-prêt, s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises et aux collectivités.

Une aide non négligeable aux particuliers

En clair, Eni - réélu pour la seconde année consécutive meilleur fournisseur énergétique 2019-2020 par l'institut Inma StratMarketing - propose aux particuliers une aide financière pour les travaux de rénovation dans leur habitation tels que l'isolation des murs et des combles, l'installation d'une chaudière à bois ou à condensation, d'une pompe à chaleur, d'un poêle à bois etc. Exemple, pour une famille habitant une maison de 100m² en Ile-de-France, le montant de la Prim'Eni peut atteindre 1518 euros, dont 802 euros sous conditions de ressources, dans le cadre de l'isolation des combles perdus et de l'installation d'une chaudière à condensation à gaz. Une prime versée, une fois les travaux réalisés par un professionnel agréé, sous forme de virement ou de chèque si le consommateur avait opté pour le paiement mensuel, ou bien de déduction sur la prochaine facture si le client avait choisi le paiement bimestriel.

Découvrez les avis clients Eni de deux personnes ayant fait isoler leurs combles : https://youtu.be/gvyyqIFYTNo

Pour les professionnels, jusqu'à l'intégralité des dépenses engagées

En B2B, , les montants des primes versées dans le cadre du programme peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros, voire couvrir l'intégralité des dépenses engagées par l'organisation pour rénover ses installations, souligne le fournisseur d'énergie. En outre, plus de cent types de travaux sont éligibles en B2B pour permettre aux professionnels de piloter leur consommation énergétique et leur impact environnemental. Une subvention qui d'ailleurs ne vise pas uniquement les entreprises, mais concerne tout autant les collectivités locales. De fait, Eni a d'ores et déjà accompagné plusieurs mairies ou encore bailleurs sociaux. Reste que, pour l'heure, l'énergéticien déplore que les collectivités ne pensent pas systématiquement à intégrer dans leurs appels d'offres ce type de dispositif, d'autant plus que les gisements d'économie d'énergie à la clé sont conséquents.

Retrouvez le témoignage de M. Motte ici.

