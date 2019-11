En lançant KSI, Karim Abdellaoui fait d’APRC Group un acteur majeur de l’immobilier d’entreprise

La stratégie de Karim Abdellaoui pour faire d'APRC un acteur global de plateformes logistiques

En 2019, le groupe APRC s'est donné un but : convaincre d'autres secteurs économiques grâce à son savoir-faire et des valeurs fortes. En 13 ans, l'entreprise est passée du statut de contractant général local opérant pour les spécialistes de l'immobilier logistique, à celui de groupe maîtrisant l'ensemble de la chaîne « immobilier d'entreprise ». Dans cette stratégie, le développement de sa filiale baptisée KSI est essentiel. Promoteur immobilier, KSI a signé de beaux projets ces derniers mois. Elle a notamment signé une VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement) qui porte sur la construction et la vente d'une plateforme logistique dernière génération de 56.000 m2 avec bureaux sur un foncier de 123.000 m2 implantés dans le valenciennois, au cœur du Parc d'Activités de l'Aérodrome Ouest. La plateforme en cours de commercialisation et de construction sera livrée en Août 2020.

« C'est un choix stratégique totalement délibéré et un virage pour notre société. Nous souhaitons dorénavant pouvoir accompagner nos clients dans une démarche plus globale et entièrement intégrée, qui nous permet ainsi, d'abord de répondre à des degrés d'exigences toujours plus élevés et par ailleurs, d'être plus réactifs dans nos réalisations par la maîtrise des fonciers. », explique Karim Abdellaoui, dirigeant de APRC Group et président de la filiale APRC. Avec sa filiale KSI, le dirigeant permet en effet d'inscrire APRC Group en tant qu'acteur global du secteur. En misant sur la diversification, le groupe entend accroître son activité et affiche de belles ambitions.

KSI, levier de croissance supplémentaire

Si l'autre filiale du groupe, baptisée simplement APRC, a réalisé une année 2018 record pour l'activité de contractant général, KSI apporte une nouvelle dynamique à l'entreprise et vient compléter son offre. En quelques années, elle est devenue un acteur incontournable sur le marché français de la promotion immobilière, notamment sur des fonciers à destination logistique, activités et tertiaire. Aujourd'hui, elle possède un portefeuille de 22 sites premium sur l'hexagone soit 600 hectares de réserves foncières. Et cela ne devrait pas s'arrêter là. « Nous avons actuellement en portefeuille 8 autres projets du même type qui sortiront de terre d'ici 2021/2022, en France bien sûr mais aussi en Italie où nous ouvrons des bureaux », déclare Karim Abdellaoui.

Les projets réalisés sont toujours le fruit de discussions avec les clients, mais aussi avec les collectivités locales concernées. Chaque réalisation s'inscrit dans une démarche de développement durable local.

Dans cette démarche, deux réalisations, l'un à Lourches (59) et l'autre à Albert (80), verront prochainement le jour. A Lourches, KSI travaille à la création d'une esplanade logistique d'infrastructures immobilières, ferroviaires, fluviales et portuaires de 12,5 hectares. À Albert, c'est un pôle logistriel intermodal aéro-route de 44 hectares qui est en train d'être développé.

Un développement prometteur qui devrait permettre à APRC Group de continuer sa croissance. En évoluant dans le secteur porteur de l'immobilier logistique, la holding espère atteindre un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros dans les années à venir. Elle entend également ouvrir de nouveaux bureaux, comme elle vient de le faire en Italie et en Espagne.