Leur popularité ne cesse de croître à mesure qu'ils deviennent plus intelligents, plus utiles et plus réactifs. Ci-dessous nous discutons d'exemples des meilleurs chatbots Facebook Messenger que les utilisateurs de SnatchBot peuvent facilement répliquer:

1. Surveybot - Pour les enquêtes clients

Les marques peuvent utiliser SnatchBot pour envoyer des sondages de la même manière que Surveybot. Surveybot envoie à ses clients des sondages après un téléchargement, un achat, un enregistrement ou toute autre tâche. Parmi ses nombreuses fonctions, SnatchBot offre également à ses utilisateurs la possibilité d'envoyer des sondages aux clients. Il est 100% prêt à l'emploi, donc les utilisateurs n'ont pas besoin de compétences en codage. Parce qu'une marque s'adresse à un média personnel et intime, les gens trouvent qu'il est facile d'ouvrir ses messages d'enquête. Les marques peuvent utiliser les réponses des clients pour créer de meilleurs produits et services.

2. TechCrunch - Partager les fils d'actualités

SnatchBot peut être utilisé par les marques pour envoyer des flux d'informations de la même manière que TechCrunch. TechCrunch est un chatbot Messenger qui partage des historiques organisés à partir de différents flux de contenu, aidant les lecteurs à trouver des articles en fonction de leurs propres intérêts. Les marques utilisant SnatchBot peuvent utiliser cette stratégie d'envoi d'articles sur les tendances pour stimuler l'engagement et augmenter le lectorat. En ajoutant des flux dans Messenger, une marque atteint un public qu'elle n'atteindrait autrement que par courriel ou sur son site Web. Cela permet d'éviter la concurrence des courriels tout en offrant le sentiment d'une connexion personnalisée.

3. 1-800-Flowers.com - Ventes faciles sur Messenger

SnatchBot peut faciliter la vente et la livraison en ligne de la même manière que le chatbot 1-800-Flowers. SnatchBot a des caractéristiques qui permettent aux marques de vendre leurs produits en ligne et de livrer la marchandise. Les clients sur Facebook Messenger n'ont qu'à sélectionner les produits qui les intéressent, fournir une adresse de livraison et payer via des passerelles de paiement sécurisées. Les marques peuvent également envoyer à leurs clients existants des coupons, des offres spéciales et des codes promo qui sont facilement récupérables, et ainsi augmenter les ventes.

4. Kayak - Rassembler l'information

SnatchBot facilite la recherche et les référencements d'informations au nom des clients, tout comme Kayak chatbot le fait. Kayak est un chatbot dans Facebook Messenger qui fournit un guichet unique pour la planification des vacances, éliminant le besoin de chercher sur plusieurs sites. Il recherche des centaines de sources différentes pour donner aux clients potentiels un accès rapide et facile aux informations sur les vols, les hôtels et les voitures de location. SnatchBot dispose également de cette fonctionnalité qui permet aux marques de collecter des informations pour leurs clients. En posant des questions suggestives, les marques peuvent aider les clients à préciser ce qu'ils recherchent sans avoir à visiter de nombreux sites Web.

5. Estherbot - Faites-vous remarquer par les employeurs

Les chercheurs d'emploi peuvent devenir très créatifs sur SnatchBot et se faire remarquer en transformant leur CV en chatbots ! C'est ce qu'a fait Esther Crawford, une négociatrice de San Francisco, sur Estherbot. Au lieu d'avoir une liste de ses réalisations dans un long curriculum vitae sur LinkedIn ou sur un site Web de recrutement, elle a laissé des employeurs potentiels en apprendre davantage à son sujet au cours d'une conversation. Les individus peuvent présenter leurs marques sur SnatchBot tout comme Esther, en s'assurant que chaque clic fait ressortir un nouveau fait ou une nouvelle histoire sur leur vie et leur travail, rendant leur CV interactif. C'est une façon intelligente d'être rapidement remarqué par les employeurs potentiels.

6. Sephora - Se connecter avec les clients via un bon canal de communication

En utilisant SnatchBot, les marques peuvent communiquer avec les clients où qu'ils se trouvent, valider des idées et prendre des rendez-vous. C'est ce qu'a fait Sephora, une marque de beauté, de cosmétiques et de soins personnels depuis 2016 sur les chatbots Facebook Messenger. Ils peuvent assortir la couleur d'une photo fournie par le client à l'un de leurs produits, faire des recommandations, puis vendre des produits ou fixer des rendez-vous. Cela s'est traduit par une augmentation de 11 % des réservations en magasin. Les marques qui utilisent SnatchBot peuvent également copier cette stratégie, aidant les clients à prendre des décisions d'achat et à prendre des rendez-vous. Ensuite, ils peuvent utiliser la fonction de sondage pour obtenir une rétroaction immédiate.

7. Chromeo - Amusez-vous tout en montrant votre personnalité

Les marques qui dépendent de leur personnalité peuvent se promouvoir sur SnatchBot comme le fait Chromeo, un groupe électro-funk canadien. Chromeo utilise les chatbots Messenger pour se connecter avec les fans, recommander de la musique et promouvoir leur musique pour améliorer les relations avec les clients. Ils utilisent un langage argotique et amusant qui représente la personnalité globale du groupe et rendent les conversations naturelles. Le bot est définitivement une extension de la marque, de la musique et des spectacles qui sont branchés, amusants et sympathiques. Les marques qui utilisent SnatchBot ne devraient jamais hésiter à montrer leur personnalité. Ils devraient plutôt l'utiliser à leur avantage pour tendre la main aux clients et améliorer leur engagement.

8. Louis Vuitton - Justifiez votre valeur par un récit fort

Les marques peuvent utiliser SnatchBot pour justifier les valeurs de leurs produits et aboutir à une vente au même titre que Louis Vuitton. L'assistant numérique LV utilise une série de questions pour guider les clients pas à pas à travers les produits, en leur donnant des informations et des histoires passionnantes sur chaque article de luxe. Ceci réduit la recherche jusqu'à ce que l'assistant fasse une recommandation de produit qui semble personnelle. Un agent de soutien humain peut intervenir au besoin pour aider un client à acheter. Ce long processus permet à Louis Vuitton de faire sentir à ses clients qu'ils trouvent exactement ce qu'ils veulent tout en mettant en valeur les articles à chaque étape.

D'autres marques peuvent suivre une méthode similaire pour justifier la valeur de leurs produits/services en utilisant SnatchBot.