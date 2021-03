Innovie, le nouveau courtier en assurance à suivre

La société Innovie conseil, créée en 2017, a tout de suite bousculé le métier du courtage en assurances : loin des offres traditionnelles standardisées, la jeune société affiche une volonté de revalorisation des avantages sociaux des salariés par un positionnement d'innovation.

Une croissance record

Le courtier a consolidé sa croissance et son expertise auprès des entreprises du Syntec - les sociétés françaises spécialisées dans les professions du numérique, de l'ingénierie, du conseil, de l'événementiel et de la formation professionnelle. Avec un fort potentiel d'attractivité professionnelle, ces entreprises de l'IT doivent pouvoir répondre avec efficacité au développement de leur activité, attirer de nouveaux talents et surtout les fidéliser. Le bien-être au travail est essentiel pour l'engagement des équipes, et la protection sociale des salariés se révèle être un levier important de différenciation.

La méthodologie et la proposition d'Innovie ont déjà séduit plus de 300 entreprises et 27 000 membres. Pour parvenir à ces résultats, la société de courtage et de conseil propose des contrats d'assurance santé et prévoyance aux offres modulables, créées en co-construction avec les entreprises. Les salariés obtiennent ainsi un niveau de couverture conforme à leurs attentes, avec un service unique et sur-mesure, adaptable à la diversité des situations et des besoins.

Un taux de fidélisation très élevé

Dans un souci de simplification, Innovie a aussi pris le parti d'exprimer les droits directement en euros, au lieu des pourcentages habituellement utilisés. Ils sont ainsi plus faciles à comprendre. Les services RH et les salariés ont accès à un service de gestion digitalisé. Cette plateforme permet de conduire les démarches en toute simplicité et à tout moment, et des conseillers étant également disponibles. Innovie affiche ainsi un taux de rétention, qui correspond à la fidélisation, de 99,33 % !

Des économies substantielles pour les entreprises

Enfin, résolument disruptif, le courtier en assurance expert en protection sociale casse les codes du marché en misant sur des offres personnalisables, là où la tendance est à la standardisation. Pour mieux cibler les besoins des salariés, une batterie de critères comme l'âge moyen, la zone géographique, le nombre et l'âge des enfants à charge, etc. sont analysés. Innovie estime ensuite les attentes individuelles en matière de couverture santé. Une phase d'étude appuyée par une Intelligence Artificielle (IA) qui établit un positionnement sectoriel de la couverture sociale dont dispose déjà une entreprise. Il suffit ensuite d'ajuster. Ici Innovie propose plusieurs services adaptés qui répondent aux attentes et l'entreprise choisit. Outre ces avantages cette méthodologie permet d'optimiser les coûts : les entreprises utilisatrices ont ainsi réalisé en moyenne 22 % d'économies...

Avec ces atouts différenciants, Innovie se tourne aujourd'hui vers d'autres secteurs. De nouveaux potentiels de croissance pour ce nouvel acteur à suivre.