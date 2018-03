L’importance d’une formation en Anglais

Pourquoi est-il important de parler l'anglais ?

Au niveau professionnel

Les négociations sur le marché international se font en anglais, c'est pourquoi, il est devenu important, pour toute entreprise professionnelle, d'être capable de pratiquer l'anglais des affaires. C'est la langue standard à appliquer dans ce domaine. Plusieurs entreprises en France se servent également de l'anglais comme langue de communication.

Pour les étudiants en formation professionnelle savoir parler l'anglais est un grand atout pour leur carrière, pour être embauchés dans une entreprise multinationale ou même à l'étranger.

Au niveau culturel

Le fait de parler anglais permet de voyager plus sereinement et de se sentir plus en sécurité. Cette langue permet de rencontrer beaucoup de monde, de se faire des amis, de pouvoir partager des moments avec des personnes étrangères et appartenant à une autre culture.

L'anglais est une langue très enrichissante et elle passe partout parce qu'elle est tout simplement une langue commerciale, internationale, scientifique et technologique.

Quels sont les avantages usuels à parler l'anglais ?

Pour réussir dans son travail

Le fait de pouvoir parler anglais est l'une des compétences les plus demandées par les employeurs même en France. Elle permet d'accéder à des postes à plus haute responsabilité, de développer sa carrière et son entreprise. En outre, il est bien souvent nécessaire pour postuler par exemple, dans la majorité des groupes internationaux, pour rédiger votre CV et vos lettres de motivation en anglais.

Pour développer son cerveau

Il est prouvé scientifiquement que savoir parler une langue étrangère augmente les capacités du cerveau. La mémoire des personnes parlant plusieurs langues est stimulée et leur mode de raisonnement et leurs aptitudes intellectuelles sont développés. En effet, le plus souvent le cerveau des personnes multilingues interprète beaucoup plus facilement et presque automatiquement le sens des mots que celui d'une personne unilingue.

Enfin, être bilingue permet d'être plus attentif et polyvalent dans l'exécution des tâches du quotidien ; alors pour être bilingue autant choisir l'anglais qui ne présente que des avantages.

Comment apprendre l'anglais ?

Pour apprendre l'anglais d'une manière efficace, il existe maintenant plusieurs moyens.

Les instituts agréés

Si l'on est encore par exemple un étudiant, on peut disposer de tout son temps pour suivre des cours d'anglais auprès des instituts agréés.

La méthode E- Learning

Pour les professionnels, des cours en ligne ou à distance sont disponibles, avec l'appui des documents nécessaires que l'on peut télécharger depuis son pc.

La session de formation avec un formateur

Certaines entreprises peuvent par exemple, organisé des sessions de formation internes pour lesquelles elles engagent un formateur en anglais des affaires.

Face à ce vaste éventail de choix pour apprendre l'anglais, il revient à chacun de trouver la méthode qui lui convient selon ses disponibilités, afin d'apprendre cette langue convenablement.

Cependant, pour s'assurer d'une bonne formation en anglais, qu'elle soit sur mesure et qu'elle puisse répondre parfaitement aux besoins mieux vaut opter pour une solution certifiante. La certification garantie après une évaluation objective, les compétences avérées en anglais et donne par exemple de la crédibilité face à des recruteurs.

Avec Formaland, une formation sur mesure et efficiente.

Formaland est un institut de formation en langues et informatique qui propose des cours d'anglais sur mesure.

Le Public visé

Toutes personnes souhaitant développer ses compétences orale et/ou écrite en anglais pour un besoin professionnel ou quotidien. Les besoins professionnels peuvent être d'ordre général (langage business) ou spécialisés en fonction du poste ou du secteur d'activité.

Les Prérequis

La formation est sur mesure, il n'y a pas de prérequis le programme est conçu en fonction du niveau et des besoins. Pour les besoins d'ordre professionnel, un niveau équivalent A2+ est requis, la formation peut commencer sur le langage quotidien pour ensuite s'orienter business.

Pour les formules à distance le niveau A2+ (ou équivalent) est requis.

Le Profil des formateurs

La formation est assurée par un formateur expérimenté (de 2 ans à plus de 20 ans d'expériences) et diplômé dans l'enseignement de l'anglais. Les formateurs qui sont au sein du réseau Formaland sont pour majorité des anglophones ou alors des bilingues qui ont une parfaite maîtrise de la culture anglaise. Dans tous les cas, pour chaque session de formation est sélectionné au sein de leur réseau un formateur qui répondra aux besoins et attentes du ou des participants.

Les Objectifs récurrents

Avec l'expérience, les formations veillent à répondre aux objectifs suivants :

Améliorer son expression orale en anglais (fluidité, accent...),

Voir ou revoir les bases grammaticales de l'anglais,

Enrichir son vocabulaire,

Animer des réunions en anglais,

Mener des affaires en anglais, langage business,

Développer sa compréhension auditive de l'anglais.

Cependant, ces objectifs ne sont pas figés, avec la démarche sur mesure proposée par Formaland il est possible de prendre en charge d'autres objectifs spécifiques qui vont dépendre des attentes de l'apprenant.

La démarche d'apprentissage

Le processus d'apprentissage est 100% personnalisé et se présente comme suit :

Un Audit niveau des besoins est fait en ligne et avec le formateur,

Un Formateur anglophone ou expérimenté est sélectionné,

Un programme personnalisé de 20 à 150 heures est proposé,

Le planning et le rythme d'apprentissage sont participatifs et dépendent de l'apprenant,

Le type de formation est flexible ; il peut être classique (face à face ou en groupe avec un formateur) ou par Skype,

Le Lieu de l'apprentissage se fait selon le choix de l'apprenant (en entreprise ou à domicile). Formaland se déplace dans toute la France,

Le mécanisme de Suivi et évaluation pour la formation est effective avec des rapports de progression individuels et conseils et un audit de fin de formation.

La certification

Des certifications comme le TOEFL, TOEIC, BULATS, LILATE, Bright... sont proposées pour les participants qui sont intéressés.