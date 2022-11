La plateforme Mod’emplois permet à tous d’entreprendre pour le bien commun

Des citoyens en quête d'engagement

De plus en plus de citoyens sont en quête de sens dans leur vie professionnelle, quand d'autres souhaitent répondre aux besoins de leur territoire. Mais tous n'ont pas nécessairement une idée précise de leur projet et peuvent se sentir isolés, en manque de soutien, de conseil et de réseau de proximité : concevoir son projet, innover , créer son association ou son entreprise à impact n'est pas aussi simple et les freins psychologiques, culturels, sociaux, géographiques sont encore nombreux. L'accès à ces nouvelles trajectoires professionnelles, à cette nouvelle façon d'entreprendre, n'est donc pas universel.

Des innovations et des territoires en quête d'essaimage

Partout en France, des femmes et des hommes entreprennent et apportent déjà des solutions robustes et innovantes aux besoins sociaux et environnementaux locaux. Dès lors, la question de la duplication de ces solutions au bénéfice d'autres territoires se pose tant pour les entrepreneurs qui cherchent à développer leur initiative, que pour les territoires eux-mêmes qui cherchent à répondre à leurs problématiques en matière d'emploi, de transition écologique, de mobilité, de solidarité, d'handicap, d'alimentation, de dépendance ...

Mod'emplois a pour ambition d'inspirer le plus grand nombre de citoyens et faciliter le passage à l'action

La plateforme mod-emplois.fr propose ainsi un premier niveau « inspirationnel », via une courte vidéo de présentation par l'entrepreneur(se) de son initiative, et un second niveau « tutoriel » dans lequel par le biais d'une série de vidéos , l'entrepreneur(se) exposera les grandes étapes de son parcours : de l'idée au projet, l'élaboration du business plan, le financement , l'accompagnement, les étapes de développement, les partenariats, les bonnes pratiques à retenir, les écueils à éviter.

Les vidéos de ce tutoriel sont enrichies, augmentées d'un contenu éditorial interactif (textes et liens hypertexte) permettant à l'utilisateur d'être éclairé sur les sujets abordés par l'entrepreneur(se) témoin : définition d'un terme technique, présentation d'un acteur du financement ou de l'accompagnement, explication d'un outil de financement, ... pour permettre de passer de l'inspiration à l'action, le site croise donc expérience et expertise.

D'ici quelques jours, il sera permis de créer son compte utilisateur et de rejoindre ainsi la communauté Mod'emplois pour être informé(e) de toutes les nouveautés mais surtout pour être suivi(e), accompagné(e) dans son parcours par l'équipe de Mod'emplois et ses plus de 40 partenaires de la création et du financement de la création d'entreprises à impact.

Enfin, Mod'emplois, c'est aussi un volet magazine accessible sur la plateforme et les réseaux sociaux, comportant des interviews, des reportages, des portraits et des tribunes qui viendront éclairer et révéler la puissance de transformation de l'innovation sociale et écologique. Dès le 30 novembre, vous y retrouverez ainsi un nouveau podcast « Carnets d'ici », interviews par Philippe Bertrand d'entrepreneurs engagés.

«Ces citoyens qui innovent et entreprennent sont une partie de la réponse aux défis sociaux et environnementaux de ce début de siècle. Mod'emplois se veut un accélérateur de ce mouvement pour une société plus juste et durable.» conclut Christophe Itier.