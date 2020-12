« 70 ans après sa création, Expanscience a toujours la même énergie pour renforcer son impact positif et faire plus pour le bien-être de tous »

L'année 2020 se termine. Quel est votre regard sur cette année très particulière ?

2020 a fait prendre conscience à l'ensemble des entreprises et des institutions qu'il fallait changer les choses, pour le bien de notre planète et de tous ses habitants. Cela passe, je le crois, par une interdépendance positive, au sein de laquelle les entreprises deviennent une vraie force de changement pour le bien commun. Cette dynamique est celle d'Expanscience. Je la porte, au quotidien, avec les 1000 collaborateurs du groupe. Depuis 70 ans, Expanscience propose des solutions pour le traitement de l'arthrose et le soin de la peau et contribue au bien-être du corps, donc à celui des femmes et des hommes.

Aujourd'hui, notre mission d'entreprise prend une nouvelle dimension : nous souhaitons aider les bébés, les parents et les séniors à façonner leur bien-être global. Or celui-ci dépend aussi de leur environnement, c'est pourquoi nous considérons indispensable d'agir aussi pour la santé de notre planète. Nous souhaitons donc, plus que jamais, consacrer notre capacité d'innovation à développer des produits et des solutions qui permettent à chacun d'agir pour son bien-être et celui de la planète.

Pour Expanscience, comment cet engagement se traduit-il concrètement ?

Chaque jour, nous travaillons à créer des produits plus naturels et à bâtir des relations justes et durables avec nos partenaires, en nous appuyant sur l'engagement de nos collaborateurs. Cela implique notamment de renforcer notre ancrage dans les territoires. Notre site historique de recherche & développement et de production, situé en Eure-et-Loir, emploie 300 collaborateurs et soutient 11% des emplois de l'industrie pharmaceutique, cosmétique du département. Partout dans le monde, nous agissons également pour que nos filières d'approvisionnement en matières premières végétales préservent la biodiversité, respectent les règles du commerce éthique et contribuent au développement économique local.

Pour notre marque Mustela, cela se traduit par une vision activiste de la parentalité et des produits toujours plus naturels et responsables, à l'image de notre nouvelle gamme certifiée bio et vegan, co-construite avec des parents, professionnels de santé, collaborateurs, ONG... Et parce que nous voulons nous développer en laissant le moins de traces possible sur les ecosystèmes, nous prenons des engagements déterminants pour notre modèle de croissance. C'est l'ambition de notre nouvelle feuille de route RSE, à horizon 2030 et 2040, en cours de co-construction avec nos parties prenantes, dont une quarantaine de collaborateurs volontaires dans le monde. C'est aussi le défi que s'est fixé notre marque Mustela, qui a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030 - soit 20 ans avant la date fixée par les Accords de Paris.

La responsabilité sociétale est au cœur de notre stratégie depuis 2004, c'est un engagement de long terme qui porte ses fruits, puisque nous avons obtenu, en 2018, la certification B Corp. Ce label international est accordé aux entreprises qui développent leurs activités en ayant un impact positif sur la société et l'environnement et intègrent l'intérêt général au cœur de leur modèle économique.

Comment la mission d'Expanscience contribue-t-elle à cette transformation sociétale ?

Depuis toujours, nous accompagnons la maternité, l'enfance et la seniorité : nous aidons ceux qui souffrent d'arthrose à conserver leur mobilité pour faire ce qu'ils aiment le plus longtemps possible, nous défendons une vision engagée du soin pour la famille et nous agissons pour une parentalité plus sereine. Cela se traduit, bien sûr, par les produits et l'accompagnement proposé par nos marques et activités. C'est aussi le sens de l'action de notre Fondation Mustela, créée en 1982 par mon père, qui avait compris très tôt l'importance d'un engament sociétal. En 2020, notre fondation a continué d'accompagner les plus démunis, aux cotés d'associations oeuvrant pour l'accueil et le soutien psychologique des familles et contre la maltraitance. Nous avons notamment souhaité soutenir, à Beyrouth, les actions en faveur des enfants et de leurs familles déployées par l'Association Sœur Emmanuelle (ASMAE), dont nous sommes partenaires depuis 2013.

En cette année anniversaire, 70 ans après notre création, je suis heureux qu'Expanscience ait toujours la même énergie pour renforcer son impact positif, se réinventer et faire toujours plus pour le bien-être et la santé de tous.