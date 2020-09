À quoi ressemblera la ville Post-Covid ?

Ancien ministre, maire, chef d'entreprise ou chef cuisinier, architecte, philosophe, chercheur universitaire, banquier... Les profils prestigieux des invités des tables rondes organisées le 23 septembre prochain reflète l'importance des thématiques qui seront abordées.

L'épidémie de Covid-19 a, en effet, révélé de nouvelles inégalités au sein des villes, des inégalités qu'il pourrait être difficile de combler alors que le logement prend une place inédite, notamment avec le développement du télétravail. Dans le même temps, les villes sont appelées à endosser un rôle nouveau : elles sont des composantes centrales de la relance économique de la France, notamment au travers de leur transition énergétique et de leur mutation en smart cities.

« En tant qu'acteur de l'immobilier, nous avons une certitude : nous ne pourrons plus faire notre métier, faire la ville, comme avant. Bien avant cette crise, nous avions déjà la conviction qu'il était de notre responsabilité de faire de l'immobilier différemment, face aux grands défis sociaux et environnementaux. C'est toute la réflexion que nous avons menée pour définir notre Raison d'être, qui est de construire, gérer et investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. Les villes disposent de leviers d'action importants pour se réinventer, et ce sera tout notre défi des prochaines années », analyse Olivier Wigniolle, directeur général d'Icade.

Évolution ou transformation : la ville de demain

Le 23 septembre prochain, le groupe immobilier Icade, en partenariat avec La Tribune, organisera donc une série de 5 tables rondes autour du thème « Post-Covid, réinventer les villes ? ».

« Ce que nous souhaitons avec ces débats, c'est écouter nos parties prenantes et partager une réflexion en profondeur sur ce que la crise actuelle peut changer pour le secteur de l'immobilier et plus largement, pour la société », explique Olivier Wigniolle.

Une occasion d'aborder cinq problématiques très différentes mais néanmoins intimement liées : « télétravail, et si la présence au bureau devenait l'exception ? », « La ville résiliente : comment la construire ? », « Relance économique, relance verte : le rôle des métropoles ? », « Réinventons la proximité », « Fractures sociales, fractures territoriales : les villes en première ligne ».

Signe que le changement est déjà bien présent, ces événements prévus à la Maison des océans, à Paris, seront également diffusés en direct sur latribune.fr, afin de pouvoir toucher un public large dans le respect des règles sanitaires. « Même si la période n'est pas propice aux rassemblements, il est important que nous puissions échanger et partager face à cette crise sans précédent », souligne le Directeur général d'Icade. Le développement des événements en format phygital démontre d'ailleurs que la ville, ainsi que les rapports humains et économiques, se réinventent.

« Nous avons reçu beaucoup de réactions positives au sujet de cet événement, se réjouit Olivier Wigniolle. C'est la preuve qu'après la période que nous venons de traverser, et face aux mois difficiles qui se présentent pour de nombreux acteurs de l'économie, il y a un besoin d'échanger pour mieux appréhender les défis de demain. Les thématiques que nous allons aborder sont au cœur des préoccupations de toutes nos parties prenantes : nos clients bien sûr, locataires de bureaux et acquéreurs de logements en premier, les collectivités, nos clients, nos partenaires. Sans oublier, bien sûr, les citadins. »

